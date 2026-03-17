PAMI no cumplió con la promesa y peligra el Centro de Día "Sol"

La situación financiera del Centro de Día Sol, en Comodoro Rivadavia, se agravó en los últimos días tras el incumplimiento de un acuerdo que había sido anunciado por autoridades locales de PAMI, cuya titular es Vanesa Nieva.

Desde la institución sostienen que la deuda que el organismo mantiene desde noviembre compromete seriamente su funcionamiento y podría derivar en el cierre definitivo del servicio.

La semana pasada, familiares de concurrentes, trabajadores y miembros de la comunidad realizaron una protesta frente a la sede local del instituto que conduce Nieva, funcionaria de La Libertad Avanza, para exigir respuestas. En ese marco, una delegación fue recibida por representantes del organismo, quienes se comprometieron a abonar al menos dos meses de los pagos pendientes.

Sin embargo, según indicaron desde el centro, la transferencia nunca se concretó, lo que incrementó la incertidumbre y el malestar entre quienes dependen del espacio. Es que PAMI ha dejado de cumplir con sus obligaciones hace varios meses. Médicos y farmacias pueden dar fe de ello.

Lo concreto es que el Centro de Día brinda atención y contención a casi 40 personas con discapacidad, y su sostenimiento económico está atado en gran medida a los fondos que debe girar el instituto nacional. Ante la falta de ingresos, la administración asegura que ya no puede afrontar los costos básicos para mantener las actividades.

Padres y allegados señalaron que la directora del centro habría asumido compromisos financieros personales para evitar la interrupción del servicio. No obstante, la persistencia de la deuda y la ausencia de soluciones concretas volvieron insostenible la situación.

Frente a este panorama, la comunidad convocó a una nueva movilización para este miércoles a las 10:30 en la Plaza Kompuchewe. El objetivo es visibilizar el conflicto y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos, en un intento por garantizar la continuidad de un espacio considerado clave para la inclusión y el acompañamiento de personas con discapacidad en la ciudad.