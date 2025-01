Papelón de periodista libertario en Radio Mitre: "Javier, te quiero..."

Javier Milei dialogó este sábado con Radio Mitre y, entre otros temas, se refirió a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto de que su salario "no es digno para la función que ocupa". No obstante, un particular momento tuvo lugar en medio de la charla, donde Gabriel Anello, el entrevistador, llenó de elogios al Presidente sin pudor alguno.

En una nueva muestra del periodismo militante que el Gobierno niega, Anello se sinceró con el primer mandatario: "Te quiero decir algo, Javier. Y me corro del periodista al Presidente y a una persona a la cual aprecio demasiado, que me alegra que esté gobernando la Argentina... que Dios te bendiga para darle y devolverle la alegría a todos los argentinos Javier. Te lo digo de todo corazón, desde el cariño que tengo", se confesó.

"Después voy a volver a esta parte de periodista. El día de mañana te tendré que criticar o marcar algunas cosas, pero ojalá le puedas devolver... y que un tipo al cual aprecio y quiero sea el que le pueda devolver la alegría a todos los argentinos", cerró.

Por supuesto, este mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos internautas se refirieron a lo ocurrido como un "papelón" de parte de alguien que dice ser periodista pero, en realidad, es contador.