Para la psiquiatra, Swiss Medical buscó quitarse responsabilidad

A casi dos meses del inicio del juicio por la muerte de Maradona, este jueves pidió declarar por primera vez ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro la psiquiatra imputada, Agustina Cosachov.

Su testimonio tuvo lugar en la 16ª audiencia, donde la acusada pidió la palabra y aceptó recibir preguntas solo de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, los magistrados y su defensor, el abogado Vadim Mischanchuk. Todos la interrogaron.

Al comienzo de su declaración, Cosachov, que lloró en algunos tramos de su relato, aclaró: “Mi rol siempre estuvo en torno a mi profesión, que es la psiquiatría, y siempre actúe con total convencimiento de que lo que hacía era lo correcto. Desde mi rol hice lo que podía y hasta más”.

Luego, ante los jueces que juzgarán su responsabilidad en la muerte del Diez, la acusada defendió la tan cuestionada internación domiciliaria donde el astro del fútbol falleció el 25 de noviembre de 2020 y aseguró que tuvo el consentimiento de toda la familia para llevarla a cabo.

LA MIRA EN LA PREPAGA

En este aspecto, complicó a los responsables de la prepaga, quienes aseguró que no cumplieron con los requisitos que ella hizo para que se realizara rehabilitación de Diego en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

“Tuvimos reuniones formales e informales en los pasillos. En algunas había más o menos gente, pero había directivos, allegados, hermanos, hijas, los médicos, Luque y médicos de terapia, con lo cual estaba clarísimo que íbamos con una internación domiciliaria seria”, aseguró la psiquiatra.

Sobre la continuación del tratamiento en la vivienda, explicó: “Los objetivos de la primera fase eran cero alcohol y que el paciente tomase ordenadamente la medicación psiquiátrica, tal cual lo indicado. Esos eran los objetivos del inicio del dispositivo".

De acuerdo a su testimonio, los hijos y las hermanas de Maradona habían aceptado la propuesta. Para sostener sus dichos, Cosachov mostró chats donde los familiares avalaron el plan en reiteradas oportunidades.

En este sentido, la psiquiatra también explicó los motivos por los cuales la opción de que Maradona siguiera su rehabilitación en un centro especializado no era viable.

“Es cierto que la prepaga planteó el dispositivo que a ellos se les había ocurrido, que en un marco teórico era una buena posibilidad que Maradona continúe su rehabilitación en un centro. Lo que pasa es que el paciente esa alternativa no la quería. Lo charlamos abiertamente en la reunión y también evaluamos una internación involuntaria, pero la familia se negaba a eso porque habían tenido malas experiencias previas”, recordó Cosachov.

Y agregó: “La domiciliaria sí era viable. La otra opción era que vuelva al domicilio de antes a probablemente retomar los malos hábitos. Este, en cambio, era un domicilio elegido por él, cerca de sus hijas, en Tigre”.

Sin embargo, en su declaración, la psiquiatra que atendió al Diez complicó a los responsables de la medicina prepaga. Señaló que todo lo que ella había solicitado para la internación domiciliaria de Tigre no estaba cuando se puso en marcha el dispositivo.

De acuerdo a su testimonio, cuando se definió que su tratamiento continuaría allí, pidió que la casa cuente con todo el equipamiento necesario y determinados profesionales para atender a Maradona.

“Lo que yo pedí al auditor de la prepaga en consonancia con la familia, que también estaba enterada como Díaz (psicólogo) y Luque, eran requisitos indispensables para la internación: un clínico, un neurólogo, especialistas en consumo de sustancias, enfermeros específicamente hombres, una ambulancia por si se necesitaba traslado y dispositivo para la realización de estudios. Esto era fundamental. El auditor me dice ‘ok, ya lo paso para armar’”, relató la psiquiatra. Horas después, le confirmó que todo estaba pedido, según aseguró Cosachov.

Y agregó: “Yo firmé convencida de que siempre hablamos de eso y nunca de otra cosa. Pero al primer día (de externación) ya empiezo a ver irregularidades de lo que hablamos. Ellos (por la prepaga) hablaban de cuidados domiciliarios y no de internación. A Luque y Forlini (coordinadora de Swiss Medical e imputada) les manifesté mi descontento por eso”.

Para ahondar en este aspecto, Cosachov expuso un chat donde le dijo al neurólogo que no se estaba cumpliendo lo que ella pidió. Ese mensaje que le mandó a Luque lo leyó en voz alta y decía: “Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, ahora dicen cuidados personales. Todo bastante desprolijo, no me gusta cómo se están manejando. Todo es un palo en la rueda, nada que ver con lo que plantaron en un inicio".

Al ser consultada por las partes sobre si lo que ella solicitó en algún momento se cumplió, respondió: “Sí, existió, pero después de mucha insistencia. En lo concreto, había un equipo, había un médico clínico, estaba toda la gente designada, la ambulancia no estaba, pero estaba en una posta a cinco minutos”.

Sin embargo, a lo largo de todo su relato, Cosachov destacó que sí sintió impedimentos y falta de “predisposición para una comunicación fluida” de parte de los representantes de Swiss Medical.

“Me parece que hubo un intento de la prepaga de desresponsabilizarse. Ahora tengo otra información que antes no. Ya no puedo decir si la internación fue seria o no”, declaró.