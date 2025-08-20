Paro nacional de ATE en rechazo a los decretos que eliminan organismos estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro nacional de 24 horas y una movilización al Congreso para rechazar los decretos presidenciales que buscan eliminar y alterar distintos organismos del Estado.

La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que el Senado sesione para tratar los decretos.

Aunque la fecha exacta depende de la confirmación oficial del Senado, el sindicato ha adelantado que la protesta se realizará tan pronto como se concrete la convocatoria. ATE ha comunicado que cada provincia podrá decidir su propia modalidad de protesta, que incluye ceses de tareas, retiros del lugar de trabajo al mediodía, asambleas, acampes y cortes de ruta.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, declaró que la organización está "cerca de frenar la motosierra". Agregó que la lucha continuará hasta que el Senado vote para derogar los decretos y "salvar todos los bienes del Estado". Aguiar destacó la importancia de que el Congreso impida el gobierno por decreto y defienda la democracia.

Entre los decretos que ATE exige que el Senado rechace se encuentran los que disponen la disolución de Vialidad Nacional y la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, así como el desguace del INTI y el INTA. Todos estos decretos ya han sido rechazados en primera instancia por la Cámara de Diputados.

Adicionalmente a esta convocatoria, ATE mantiene la movilización prevista para este miércoles frente al Congreso. El objetivo de esta protesta es exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento para jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.