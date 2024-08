Pelea con gritos e insultos entre Catalina Gorostidi y Alfa

Desde hace varios meses, el vínculo entre Catalina Gorostidi y Alfa va de mal en peor. Los ex Gran Hermano no se pueden ni ver y cada vez protagonizan cruces más fuertes. Este miércoles, Ángel de Brito reveló la picante conversación que tuvieron los integrantes del programa de streaming Se Picó y dejó sorprendidos a todos.

Todo volvió a explotar en los últimos días, cuando Catalina hizo un descargo en su cuenta de Instagram. “Voy a decirle al viejo ridículo de Alfa, que cierre el oje... también porque yo no soy ninguna insoportable, a mí él no me conoce, solamente me conoce porque me trató para el or... adentro de la casa de Gran Hermano y después yo, muy profesionalmente y porque soy muy ubicada, laburé con él y sigo laburando con él, y siempre fui muy respetuosa con él, cuando muchas veces afuera tendría que estar llorando por cómo me trata este señor”, disparó la médica.

“Y otra cosa que te voy a decir, no te metas con Joel porque te metés con Joel y te metés conmigo mi vida. Callate la boca porque nadie habla de tu vida, porque no nos interesa, porque sos un forro de mier... Entonces cerrá el oje... No hables de mí, no hables de Joel, porque la verdad que las cosas que estás diciendo son patéticas... Callate la boca porque fui demasiado respetuosa con vos todo el tiempo”, cerró.

LOS AUDIOS

Ángel de Brito mostró en LAM, los fuertes audios que se mandaron los ex Gran Hermano, en medio de esta pelea que parece no tener fin.

El primer mensaje de voz que se escucha es de Alfa y está dirigido a Gastón Trezeguet. "¿Qué haces, Gastón? En mi trabajo, hablo de lo que se me canta el or...", comiendo diciendo.

Acto seguido, Catalina responde: "Mirá, viejo pelo... No me rompas más las pelotas. ¿En tu trabajo? Dudosa procedencia tu trabajo, así que cerrá el or... Y de mí no hables".

Y, agregó: "Se ve que no tenés cámara, viejo idiota y tenés que hablar de mí, bobo. Al final, tenés 67 años al reverendo pe...".

Lejos de terminar ahí, Walter respondió más fuerte. "61 años tengo, mi amor. Te cuento, salgo con chicas de 20, 30 y 40 porque no necesito salir con un tipo para probar mi masculinidad", lanzó.