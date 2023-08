Periodista de ESPN se sumó al macrismo y sería funcionario

Un periodista estrella de ESPN reveló que se suma a Juntos por el Cambio, el partido que tiene entre sus líderes a Mauricio Macri, a una semana de las elecciones PASO de 2023. En esta oportunidad, uno de los conductores del canal de televisión de cable será el director de deportes de Almirante Brown si gana la precandidata a intendenta de dicho municipio, Florencia Retamoso.

El protagonista es nada menos que Pablo Stecco, uno de los presentadores del noticiero SportsCenter y que también comanda ESPN Tenis. A través de su cuenta oficial de Instagram (@pablostecco), el periodista de 46 años les comunicó a sus más de 161.000 seguidores que se insertará en la política argentina por primera vez en su vida.

A través de un video de Retamoso replicado en su perfil de Instagram, el presentador confirmó que será parte del macrismo por el ala de Patricia Bullrich si llegase a ganar la intendencia de Almirante Brown. "Bienvenido a la fuerza del cambio, Pablo Stecco", lo recibieron con la mención a Bullrich incluida.

"Vos y yo sabemos que para mí el deporte es fundamental, por eso en Almirante Brown queremos que todos los chicos dejen de estar en la calle, y estén contentos y contenidos en el deporte", comenzó Florencia en el spot. "Por eso sumamos al equipo de la fuerza del cambio a Stecco. Gracias, Pablo", añadió.

"¡Qué bueno lo que dijiste! Y aparte ser parte de este proyecto, sabiendo que vos tenés esa idea, que querés que el deporte sea parte de tu gobierno, es una parte importante. No hay nada mejor que eso", acotó por su lado el periodista deportivo. Incluso, Stecco mencionó que "tengas la idea que tengas, seguramente vas a estar de acuerdo en el que el deporte es una buena salida a un problema que puede estar viviendo cualquiera".

Por último, el presentador de SportsCenter publicó otra grabación caminando por la calle en la que afirma: "Hace mucho tiempo que vengo golpeando puertas para que escuchen, para que vean, para contagiar algunas ideas que tienen que ver con el deporte, con la sociedad". "Yo siento que el deporte siempre suma y que nunca he tenido grandes respuestas. Quizás por compromiso: ´Bueno, dale, nos vemos más adelante, me gustó tu idea...´. Nada, me pateaban, me cerraban las puertas a ideas que siento que son superadoras, que por ahí no se vieron aquí en la Argentina y estaría bueno implementar en el lugar donde uno vive", profundizó.

"Yo vivo en Adrogué, partido de Almirante Brown, y estoy muy contento de decirles que Florencia me abrió rápidamente las puertas de par en par, y después de intercambiar ideas ojalá que se puedan cumplir los sueños que yo tengo en el corto plazo", amplió el conductor. "Mi sueño personal ya despegó y se puede llegar a hacer realidad si a Florencia le va bien. Y si no, bueno, seguiremos intentando", remató Stecco.