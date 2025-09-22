Periodista de TN dañó una carroza en plena Fiesta de los Estudiantes

El episodio, ocurrido durante una transmisión en vivo, fue considerado una falta de respeto al esfuerzo de los jóvenes que preparan el tradicional evento.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy, uno de los acontecimientos más representativos de la provincia, se vio envuelta en una polémica inesperada luego de que una periodista de TN protagonizara un incidente durante un móvil en vivo. La cronista, mientras recorría las carrozas en exposición, se subió a una de ellas y terminó rompiendo parte de la estructura, lo que desató la indignación de los presentes y de los jujeños en general.

Entre risas, la periodista alcanzó a decir: “Creo que te rompí un farolito, te pido mildis”, intentando restarle importancia al hecho. Sin embargo, lejos de pasar inadvertido, el gesto generó una ola de críticas en redes sociales y en medios locales, donde se lo interpretó como una falta de consideración hacia el trabajo de los estudiantes.

No es un detalle menor: las carrozas son elaboradas durante meses por los colegios de la provincia, con cientos de horas de esfuerzo y creatividad de jóvenes que esperan ansiosos mostrar sus obras en el tradicional desfile. El malestar se replicó de inmediato en plataformas digitales.

Muchos usuarios reclamaron un mayor respeto por parte de los medios nacionales al cubrir eventos de gran valor cultural, argumentando que “los chicos trabajan todo el año para esto” y que un descuido de este tipo opaca el espíritu festivo que caracteriza la celebración.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes no solo es un acontecimiento cultural de relevancia, sino también un atractivo turístico que cada septiembre convoca a miles de visitantes. Las carrozas, construidas con materiales reciclados y diseñadas con un nivel artístico notable, representan la creatividad juvenil y son el símbolo de la celebración.

Este año, el evento volvió a captar la atención del país, pero el incidente con la periodista corrió por momentos el foco del esfuerzo de los estudiantes hacia la polémica mediática.