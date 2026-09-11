Pesas: seis podios comodorenses en el Patagonia Sur FAP de Río Gallegos

En formativas destacaron Valentina Alvarez Fuentes, Lautaro García, Iker Quilaleo, Tiziano Ramos y Bautista Manquecheo, mientras que Romina Fuentes hizo lo propio en Mayores.

La quinta fecha del calendario de la Federación Argentina de Pesas (FAP) denominado Patagonia Sur reunió a los mejores pesistas de diversas escuelas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en diferentes categorías, quienes buscan seguir sumando experiencia y mejorando marcas personales.

En este sentido, la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia que funciona en el Departamento Metodológico del Gimnasio municipal Nº1 compitió en Río Gallegos con una delegación de ocho atletas, logrando seis podios regionales.

A cargo de la entrenadora y referente municipal de pesas, Cinthia Cádiz, en Sub-12 hubo medalla dorada para Valentina Alvarez Fuentes, y lo propio logró Lautaro García, mientras que la plateada fue para Iker Quilaleo.

Ya en Sub-17, en -65kg. Tiziano Ramos se subió al último escalón del podio al obtener la medalla de bronce, y en esa misma categoría, pero en divisional -95kg., Bautista Manquecheo se alzó con la medalla de plata.

Por su parte, en Mayores hasta 69kg., Romina Fuentes obtuvo podio con su medalla de bronce, y completaron participación para la delegación Amaru Ruiz (Sub-15) y Dago Jorquera (Sub-17).

PROXIMOS TORNEOS

Justamente algunos de los mencionados tendrán su cierre de año con diversas competencias. El 10 de octubre se llevará a cabo en Rawson la instancia provincial de los Juegos Evita 2026, clasificatorio para los Juegos Evita Nacionales (2 al 7 de noviembre en Mar del Plata).

Allí, los Sub-15 Orlando Hernández, Mirko Ruiz y Amarú Ruiz serán de la partida buscando su boleto a Mar del Plata.

Luego vendrá el plato fuerte para los federados, ya que del 22 al 28 de noviembre en Concordia (Entre Ríos) se celebrará el Campeonato Nacional FAP y allí irán buscando su mejor performance los Sub-17 Samuel Solís y Tiziano Ramos, ambos en 65kg. además del talentoso y actual campeón nacional Sub-20, Pablo Tahir (60kg.).

Cabe recordar que Ramos fue medalla de bronce el año pasado en Sub-17, categoría en la cual Solís hará su primera incursión, viniendo de ser medalla de plata Sub-15 en 2025.