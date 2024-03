Pescadores artesanales no quieren favoritismos

Contar con acceso a sitios como El Faro y La Herradura para desempeñar sus tareas, o apoyo para medir los índices de marea roja, son las necesidades actuales de un sector importante de pescadores artesanales de Comodoro Rivadavia que este martes elevaron sus planteos ante el viceintendente y titular del Concejo Deliberante, Maximiliano Sampaoli. También buscan que les otorguen más permisos, dado que la costa no es solo Caleta Córdova, como destacó en más de una ocasión Javier Toledo, vocero del sector.

El pescador señaló que para trabajar en El Faro o La Herradura les exigen contar con acceso a ambos sitios, algo que hoy solo pueden hacer los residentes de esos sectores. “Nosotros no estamos en el listado y a El Faro tenemos que entrar por un acantilado”, sostuvo Toledo.

Asimismo, manifestó su deseo de contar con apoyo oficial –sea de la UNPSJB o de Comodoro Conocimiento- para contar con datos fidedignos sobre marea roja o gripe aviar, ya que los índices con los que se manejan son los de Rawson.

“Vinimos a gestionar un monitoreo de ratón para bivalvos y moluscos para no depender de lo que nos mandan de Rawson. Si nosotros contratamos, nos sale una fortuna. Siempre se hizo en Rawson la medición y si contratamos biólogos de acá, igual tienen que mandar las muestras a Rawson”, destacó el vocero de los pescadores artesanales.

LA LUCHA ES CRUEL Y ES MUCHA

“Venimos trabajando para capacitarnos y mejorar nuestras condiciones para que la pesca artesanal sea considerada más allá de Caleta Córdova, que son 2 kilómetros, ya que tenemos 60 kilómetros de costa y hay muchísimos pescadores que no son reconocidos”, indicó Toledo.

Asimismo, apuntó que “en la última gestión se vio quiénes son los preferidos. Comodoro no existe. Acá somos 150 pescadores y recolectores artesanales. Si recorren la costa de madrugada, nos ven. Pero muchos carecen de permisos hace 4 o 5 años. No les quisieron entregar porque el exsecretario (Gabriel) Aguilar dijo que no reconocía la pesca artesanal. Lo importante es que se fue y esperamos que la nueva gestión nos atienda mejor”.

imagen.png

Foto: Martín Levicoy

Toledo aclaró que “uno no viene a pedir o exigir nada que no corresponda; estamos trabajando y queremos ser reconocidos; vivir tranquilos de los pescados, de los mariscos, y no estar esclavizados 12 horas en una empresa”.

En este contexto, el vocero del sector productivo afirmó que “la gestión de Juan Pablo (Luque) fue difícil porque hizo favoritismos y no nos quiso escuchar nunca. Por eso los que recibieron permisos fueron César Viegas, Lucas Salas, Cristian Díaz y Gustavo Ferreiro, que no sé qué hace con un permiso artesanal porque estuvo 4 años en las vecinales. ¿En qué momento pesca? Tendría empleados y ahora se quedó con un permiso espectacular y millonario. Le debe servir para hacer su negocio”.

VIVIR DE LO PROPIO

“Nosotros vivimos de la pesca artesanal y queremos dejar bien en claro que los pescadores y recolectores artesanales de Comodoro Rivadavia nos vamos a hacer respetar y vamos a seguir peleando por nuestros recursos, por lo que nos corresponde, como todos los días”, sostuvo Toledo.

Luego valoró el hecho de poder contar con permisos, ya que se evitarían situaciones engorrosas como la que le tocó atravesar hace un par de semanas cuando pescó en Rada Tilly 600 kilos de pez gallo y a punto estuvo de perderlos por los controles de Prefectura y el municipio.

“Había mucha gente para el espectáculo… cuando yo soy un pescador artesanal; no estoy delinquiendo; no estoy robándole nada a nadie. Está bien que se me pasó la hora porque los trasmallos se ponen de noche, ya que de día salen los lobos y te rompen toda la red. Y comprar una nueva es un sacrificio porque están recaras. A las 12 del mediodía no había bajado la marea, como decían, y nos querían secuestrar el pescado”, recordó.

Finalmente, Toledo confió en que las nuevas autoridades municipales les darán mayor apoyo y contención a los cerca de 80 pescadores artesanales que pagan monotributo pero que carecen de permisos para desarrollar su actividad.