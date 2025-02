Pescadores corridos de la Costanera

En la mañana del jueves, los pescadores artesanales de la Costanera denunciaron un intento de secuestro de sus redes de pesca por parte de efectivos de Prefectura. Este incidente no es aislado, sino parte de una larga serie de enfrentamientos que han tenido lugar en los últimos tiempos.

Javier Toledo, referente de los pescadores, relató cómo los agentes se acercaron de manera agresiva, exigiendo permisos “Nosotros en el margen de la noche, a la mañana, siempre pescamos ahí, pero estos últimos tiempos hemos tenido varios encontronazos con los de Prefectura”.

Además, relató el comportamiento agresivo de los agentes: “Nos vienen a hablar de mala manera y a exigir con su autoridad. Hoy pasó lo mismo, pero no me la aguanté. Discutimos, me quiso agarrar el brazo uno de los milicos y le di un empujón. Nos pusimos a pelear y llamó a un montón de milicos más”.

Los pescadores enfrentan no solo la presión de los agentes, sino también la amenaza de ser arrestados y perder sus herramientas de trabajo. Toledo señaló: “Nos dijeron que nos iban a llevar presos, que nos iban a secuestrar todas las redes porque no tenemos los permisos (…) No los tenemos porque los venimos reclamando hace un montón de años. Ya los hemos pagado y hasta nos hicimos monotributistas. Nunca tuvimos una respuesta”.

“No se puede trabajar, tenés que ser político o corrupto” señaló Toledo a el Comodorense. “Queremos que esto se termine de una vez por todas, la verdad que cansa esta situación. Es mi herramienta de trabajo, mantengo a mi familia y a mis hijos con esto” concluyó.