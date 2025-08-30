Se miden este domingo desde las 21 en el Socios Fundadores por el segundo partido de la final de Primera del torneo Apertura de básquet.

Petro va por la gloria y Gimnasia quiere tercer juego en Femenino

Gimnasia y Esgrima recibirá este domingo a Petroquímica por el segundo juego de la final del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama femenina.

El partido, que se jugará en el estadio Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y tendrá el arbitraje de Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza. Agustina Hernández oficiará como comisionada técnica.

En el primer juego de la serie al mejor de tres, fue victoria de “Petro” que se impuso por un claro 91-56, con una estupenda labor de la pivote Agostina Mercado, autora de 22 puntos y 10 rebotes. También se destacaron Camila Rivero (16 tantos), Valentina Barrionuevo (15 unidades) y Candela Vidal (11).

En el “mens sana”, la mejor había resultado Verónica Maurer con 10 anotaciones.

Este domingo se vuelven a ver las caras. Si el conjunto de Kilómetro 8 gana, se quedará con toda la gloria, en caso de vencer el “Verde”, entonces habrá tercer partido al día siguiente en el gimnasio Cemento Comodoro.

Cabe destacar que antes de jugarse este segundo punto de la final de Primera Femenino, se enfrentarán Náutico Rada Tilly y Gimnasia en U-11 mujeres. El partido está previsto que dé comienzo a las 16.

…………….

Panorama

VIERNES 29

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Blanco" 56 / Escuela Municipal Pueyrredón 47 (U-13).

- La Fede Deportiva 74 / Náutico Rada Tilly 56 (U-21).

SABADO 30

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

19:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Micaela Moncalieri y Miguel Muñoz.

21:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

DOMINGO 31

En Náutico Rada Tilly

15:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

16:30 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Enzo Cárcamo y Miguel Muñoz.

17:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

En el Socios Fundadores

16:00 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Micaela Moncalieri.

2º Juego Final

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza. CT: Agustina Hernández.