Petrolero goleó 9-1 a Flamengo por los cuartos de final de ida  

Petrolero Futsal se impuso por 9-1 a Flamengo por uno de los partidos de ida que se jugaron en el marco de los cuartos de final -Categoría Honor- del torneo Apertura 2022 que organiza la Comisión de Futsal de Comodoro Rivadavia.

En otro de los partidos jugados por la misma instancia, MyL se impuso por 3-2 sobre 70/30 MyF, Cepatacal le ganó 6-5 a Halcones Futsal y La Cigarra superó 6-2 a Aldaba Futsal.

Por su parte, en la categoría B se disputaron los cuartos de final del certamen. Fuerte Al Medio venció 5-3 a Real Sur y El Globito le ganó 8-7 a Belgrano Nuevo.

En semifinales, UOM se medirá con El Globito, mientras que el otro cruce lo protagonizarán Parma con Fuerte Al Medio.

Además, se jugaron los partidos correspondientes a la promociones A-B. Los ganadores fueron Deportivo Moure, Lazio FC, Malandras FC y Centinela Futsal, que avanzó por penales.

Mientras tanto, en la categoría C-20, se disputaron los segundos cruces con victorias de Halcones Futsal, Sport Boys, La Cigarra y Juanes Motos.

De ese modo, los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera: 1º Club Infantil Patagonia Argentina vs 8º Juanes Motos; 2º El Lobito vs 7º La Cigarra; 3º Parma vs 6º Halcones Futsal y 4º Lanús vs 5º Sport Boys.

...................

Panorama

CATEGORÍA HONOR (4tos. - Ida)

- Flamengo 1 (Matías Cárcamo) / Petrolero Futsal 9 (Ariel Costa 2, José Acuña 2, Jeremías Asencio 2, Jonathan Sanzana 2 y Alan Colivoro).

- 70/30 MyF 2 (Gonzalo Pérez) / MyL 3 (Cristhian Andrade, Gonzalo Camilo y Darío Velázquez).

- Halcones Futsal 5 (Tiago Colivoro, Alex Castillo 2 y Denis Atencio) / Cepatacal 6 (Leonardo San Martín 2, Fabián Zúñiga, Juan Cárdenas y Javier Fernández).

- La Cigarra 6 (Mariano Soto 3, Cristian Pérez, Jorge Ruiz y Santiago Hoopman) / Aldaba Futsal 2 (Franco Leuquen y Lucas Pucheta).

CATEGORIA B - 4tos. de final

- Fuerte Al Medio 5 (Elías González 2, Alexis Olguín, Marcos Pérez García y Juan Ramos) / Real Futsal 3 (Juan Serón, Kevin Tannuer y Emanuel Ulloa).

- El Globito 8 (Humberto Hernández 7 y Zahir Nieto) / Belgrano Nuevo 7 (Alexis Uribe 4, Franco González 2 y Marcelo Vargas).

PROMOCIONES CATEGORÍA A-B

- Bric SRL Futsal 4 (Roberto Bejar 2, Juan Alvarez y Carlos Ibáñez) / Deportivo Moure 8 (Nicolás Arjona 3, Samuel Asencio 2, Elías Benítez 2 y Jonathan Pérez).

- Carnicería Malvinas Sur 1 (Ernesto Barría) / Lazio FC 6 (Nicolás Morales 2, Brian Subiabre 2, Adrián Barra y Walter Cisterna).

- La Cumbre V 3 (Pablo San Martín 2 y Eduardo Uribe) / Malandras FC 5 (Aarón Alvarez 2, Gastón Millalonco 2 y Nicolás Mansilla).

- Juan XXIII 4 (José Milton 2, Ignacio Rueda, Jorge Salazar). Penales: 2 / Centinela Futsal 4 (Matías Ahumada, Javier Mañao, Victor Paredes y Gonzalo Vargas). Penales: 3.

CATEGORÍA C20 - 2° cruce

- Halcones Futsal 7 (Alex Castillo 4, Marcos Galindo 2 y Rodrigo Alvarez) / Cepatacal 6 (Rodrigo Cárdenas 3, Román Zarzosa 2 y Ernesto Lugo).

-Sport Boys 8 (Brandon Gallardo 3, Agustin Abello 2, Uriel Saldivia 2 y Tomás Abello) / Casino CR 2 (Iván Oyarzún e Iván Vega).

- Inter 0 / La Cigarra 2 (Facundo Morales y Agustín Uribe).

- Casino Futsal 5 (Tahiel Cárcamo 2, Alan Llaguel y Brian Vera) / Juanes Motos 7 (Victor Cabello 3, Juan Ignacio Barrientos 3 y Alexis Alaniz).

................

Programa

MIERCOLES - GIMNASIO MUNICIPAL 1

22:15 CIPA vs Juanes Motos; C-20, 4tos. de final.

23:15 Parma vs Halcones Futsal: C-20, 4tos. de final.

VIERNES - GIMNASIO MUNICIPAL 1

22:30 MyL vs 70/30 MyF; Honor, 4tos. de final vuelta.