Petroleros: una asamblea con Ganancias como eje

El regreso del impuesto a las Ganancias es la gran disputa que tienen los gremios petroleros. La aprobación de la Ley Bases podría significar que un gran número de trabajadores vuelvan a pagar el tributo.

El proyecto que cuenta con media sanción en el Congreso Nacional, a través de Diputados, establece que los operarios que se desempeñan como boca de pozo quedarán exentos de Ganancias, pero las personas que se desempeñan en producción y operaciones especiales se verán gravemente afectados.

La iniciativa que impulsa el Gobierno nacional encendió las alarmas entre los dirigentes gremiales. Si bien hay una promesa desde la Casa Rosada de incluir la incorporación del coeficiente por Zona Desfavorable para la Patagonia en el proyecto de ley para llevar tranquilidad a las bases, la normativa en Diputados fue aprobada tal cual fue enviada por La Libertad Avanza.

Esto implica que una modificación, por más mínima que sea, en Senadores demandará que el proyecto de ley tenga que volver a Diputados para ser tratado. Esa opción hoy por hoy se mira de reojo.

Los gremios ya comienzan a diagramar su plan de lucha. Este lunes habrá un plenario del gremio que representa a los petroleros convencionales donde se decidirá cómo se actuará en caso de que la Ley Bases se apruebe tal cual como salió de Diputados.

Jorge Ávila, titular de los petroleros de base, destacó que no habrá medidas de fuerza hasta conocer el resultado final de la iniciativa impulsada por Javier Milei.

EL IMPACTO DE GANANCIAS

“Elimina la (Ley) 26.176, y elimina todas las excepciones impositivas que teníamos. No solamente vamos a perder el aumento que vamos a recibir en el mes de abril, sino también vamos a perder el aguinaldo”, advirtió Carlos Gómez.

El secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut explicó que el 15 de mayo habrá una nueva convocatoria paritaria y el aumento que se cobre en junio estará directamente afectado por la vuelta de Ganancias.

“No solamente tenemos que preocuparnos cómo van a liquidar el sueldo en abril, sino tener claro cómo se está aplicando la ley de impuestos a las Ganancias actualmente que no tributamos, y cuál va a ser el riesgo de que aprobado el proyecto teniendo en cuenta que habrá un piso de 1.800.000 de Ganancias por lo que el salario mínimo petrolero ya va a estar tributando”, consideró.

“Hasta hoy no tributamos, pero si se aprueba el paquete fiscal se va a llevar todo”, agregó.

Si bien el proyecto de ley establece una distinción para los trabajadores que se desempeñan como boca de pozo, el resto de los trabajadores tendrán que tributar. “Si se aprueba el proyecto, el mínimo baja a 1.500.000 y además inclusive perdemos el beneficio de la zona. Por eso, ya de entrada perdés como en la guerra porque te bajan el mínimo no imponible y aparte que vas a tener que tributar sí o sí porque el único que va a tener algún ahorro que no significa que no va a pagar impuesto de ganancias es el personal que está afectado a boca de pozo”, aseguró Gómez.