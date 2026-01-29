Pierina Team tiene nueva sede

Se llama Dojo Indra, está ubicada en la zona sur de la ciudad y es una escuela de artes marciales que se enfoca en Judo, Jiu Jitsu y Kick Boxing.

Pierina Team - Dojo Serpiente ya está funcionando en su nueva sede ubicada en Sargento Cabral Nº997 y dio un paso importantísimo. La escuela de artes marciales se denomina Dojo Indra y brinda clases de Judo, Jiu Jitsu y Kick Boxing. Funciona de lunes a sábados, y está destinada para niños y adultos.

“Como escuela ya tenemos nuestro propio espacio, así que estamos felices y tenemos kick boxing de la mañana a la noche. Le pusimos Dojo Indra, que es el Dios de la Guerra Hindú, y es una escuela de artes marciales para todo público, adultos, niños, principiantes y avanzados”, contó Pierina Segura.

En ese sentido, agregó que se brindan clases de “Judo, Jiu Jitsu, Kick Boxing, tanto competitivo como recreativo, y estamos en tratativas para agregar tae kwon do y todo lo que es el arte marcial”.

En cuanto a la competencia con el Pierina Team, la temporada comenzará el 14 de marzo en el Gimnasio municipal Nº1 con la Liga Patagónica Amateur y Formativa de Kick Boxing, organizada por CFC Producciones.

A la par de llevar adelante la escuela, Pierina Segura sigue siendo una de las referentes del Kick Boxing y este año lo iniciará peleando en el “Rada Fight Night”, una velada de jerarquía internacional que también organiza CFC Producciones y cuenta con el aval de WKC.

“Seguimos en el mismo camino de esta pasión enorme en la que continuamos aprendiendo y avanzando poco a poco como competidora, estoy entrenando y en abril ya arranco el tema de la competencia en eventos”, afirmó.

Y sentenció agradeciendo a Hernán Martínez y al Ente Comodoro Deportes “que me dan una mano increíble. Como deportista la verdad que cuesta mucho y es una ayuda inmensa la que recibo, siempre con buen trato y abriéndonos las puertas. Nos ayudaron un montón con los chicos que viajaron afuera, así que re agradecidos como escuela y también personalmente”.