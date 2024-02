El helicóptero en el que viajaba junto a su hermana y otras dos personas cayó en la comuna de Lago Ranco, en el sur del país. El expresidente fue la única víctima fatal, ya que el resto de tripulantes llegó nadando a la orilla. Piñera no pudo quitarse el cinturón.

Piñera conducía y no pudo quitarse el cinturón

Este martes por la tarde murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera luego de que cayera el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, ubicada al sur del país.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 06 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”, señaló la oficina del ex jefe de Estado en un comunicado.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció que el gobierno de Gabriel Boric declaraba el duelo nacional, y anticipó que habrá funeral de Estado: “Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Boric ha instruido que se realice un funeral de Estado y que se declare duelo nacional”.

“Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a las familias del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos, porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente democrático de Chile en dos oportunidades y tendrá en consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Piñera nos gobernó, y lo recordaremos, por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público”, agregó.

Fuentes confirmaron a Infobae que también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron que el helicóptero era piloteado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

VACACIONES MORTALES

Piñera, de 74 años, y sus acompañantes venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco. Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona, lo que ocasionó su caída apenas unos minutos después. Tras lo sucedido, acudieron al lugar agentes de emergencia, la Armada, los bomberos, Carabineros, y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

Los sobrevivientes fueron dirigidos a la residencia de Cox, quien se enteró del accidente en el momento. Todos ellos, según confirmó la ministra Tohá, se encuentran “fuera de peligro”. Confirmó, asimismo que “la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del ex presidente Piñera” de las profundidades del agua.

Claudio Lavado Castro, alcalde de la comuna de Futrono, ubicada en provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos, declaró a la prensa local que al momento del accidente, cerca de las 15, hora local, “el cielo estaba nubado, con una llovizna bastante intensa y con mucha nubosidad en la cuenca del Lago Ranco”. Según indicó, los vecinos señalaron que el helicóptero “sobrevoló la zona a una altura no muy alta”, y agregó: “La zona donde capotó es muy cercana al continente”.

Piñera, dos veces presidente de Chile (2010-2014, y 2018-2022), tenía una casa en el Lago Ranco y se encontraba de vacaciones con su esposa Cecilia Morel y algunos de sus cuatro hijos y nueve nietos.