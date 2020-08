"Pirulo" Britapaja: "me encontré con ese abrazo que tenía perdido"

A fines de 2019, cuando imaginarse una inminente cuarentena mundial por un virus mortal hubiese significado una visión distópica, un hijo pródigo de Sarmiento volvía a su tierra para pasar las Fiestas con su familia, lejos del ruido de la gran ciudad, donde, sin embargo, tenía previsto retornar a principios de 2020.

Pero, así como la pandemia tomó casi por sorpresa al planeta, Marcelino Britapaja se reencontró con su mundo en una epifanía: él siempre perteneció a su gente, y su lugar siempre estuvo en la Patagonia. Entonces, se dio cuenta que ya no debía irse.

“Hace más de 18 años que estaba viviendo en Buenos Aires. Vine a pasar las Fiestas con mi familia en Sarmiento y ese maravilloso recibimiento de la gente, familia, amigos, conocidos, me hizo analizar que lo que puedo hacer en otro lugar lo puedo hacer acá y rodeado de amor. Me encontré con ese abrazo que tenía perdido, con el reconocimiento, con el respeto que uno generó”, reconoció “Pirulo” en diálogo con El Patagónico.

Ese regreso lo trajo a Comodoro Rivadavia, donde los futboleros tienen el mejor recuerdo del goleador, sobre todo la familia de Huracán, donde se transformó en ídolo en la década del ’70 y del ’80.

Hoy, con 69 años, quien defendió los colores del “Globo” petrolero en los Nacionales, entre 1971 y 1974, y luego en la temporada 1984-1985, se encuentra radicado en Comodoro Rivadavia con el sueño de compartir su experiencia en algún club, teniendo en cuenta que es técnico recibido y realiza capacitaciones orientadas hacia el fútbol formativo.

“Huracán me ofreció ser mánager del club, pero no se dio esa posibilidad. Calculo que se debe a esta no reactivación del fútbol. De todas maneras, si no es Huracán, será otra institución. Mi idea es trabajar acá y dejarle al fútbol de Comodoro lo que tanto me dio”, aseguró.

Britapaja debutó en Deportivo Sarmiento en 1964 y, además de vestir los colores de Huracán, jugó en Banfield (1968-1969), San Lorenzo de Almagro (1970), Vélez Sarsfield (1974), Banfield (1975), Panathinaikos de Grecia (1975-1976), All Boys (1977), Talleres de Córdoba (1978-1979), Ñublense de Chile (1979), Sarmiento de Junín (1980-1981), Racing de Trelew (1981-1982), Defensores de Belgrano (1982), Deportivo Cúcuta de Colombia (1982-1983), Loma Negra (1986) y Figueirense de Brasil (1987).

SU LUGAR EN EL MUNDO

Tantos clubes, tantos países, tanto fútbol y un solo amor. “Uno entiende que determinadas cosas pasan y no se da cuenta. Cuando estuve tanto tiempo afuera, quedé lejos de ese afecto del hincha de Huracán, del hincha de Comodoro. Jugando para Talleres de Córdoba, concentrábamos en Carlos Paz, la gente que estaba de vacaciones sabía que estaba ahí y pasaba a buscarme, a sacarse una foto conmigo. Ahí, uno tomaba dimensión de esa realidad que había dejado acá”, admitió.

“Cuando dejás de jugar al fútbol, quedan los logros, las victorias, los episodios de todas las batallas con Cipolletti, de los Regionales, de los Nacionales. Es maravilloso, pero te quedás lejos de ese afecto. Hoy uno está recolectando todo lo que dejó en la cancha del Pietrobelli, representando a Huracán entre lo mejor del fútbol nacional”, remarcó.

Por eso, “Pirulo” Britapaja insiste y sueña con volver a echar raíces donde cosechó tantos frutos. “El cariño de la gente me hizo ver que mi lugar es este, sea Sarmiento o Comodoro”, enfatizó.

“Al fútbol de Sarmiento y Comodoro que tanto me dio, debo dejarle algo para cuando ya no esté acá. Esa es mi intención, trabajar, porque para eso me preparé, soy técnico recibido, soy capacitador, hago todos los cursos de capacitación para trabajar en infantiles y eso quiero desenvolverlo acá”, afirmó.