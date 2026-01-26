El Patagonico
Plazo fijo: cuánto pagan los bancos en medio del repunte de tasas

El escenario bancario presenta movimientos continuos en los valores ofrecidos para quienes buscan preservar sus fondos en pesos.

En las últimas semanas, los bancos incrementaron las tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos y reconfiguraron el escenario para los ahorristas. Esta tendencia se sostiene en el comienzo de 2026, cuando las entidades buscan captar depósitos en un contexto de inflación persistente y políticas monetarias activas por parte del Banco Central de la República Argentina.

El ajuste de tasas se evidencia tanto en bancos tradicionales como en entidades digitales o regionales. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual del 26%, mientras que el Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco BBVA Argentina S.A. informan tasas de 23%. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. elevó su tasa a 24%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A. proponen rendimientos de 27% y 27,5% respectivamente. En la lista también figuran Banco Credicoop Cooperativo Limitado (25%), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (23,5%) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires (23%).

