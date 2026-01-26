Plazo fijo: cuánto pagan los bancos en medio del repunte de tasas

En las últimas semanas, los bancos incrementaron las tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos y reconfiguraron el escenario para los ahorristas. Esta tendencia se sostiene en el comienzo de 2026, cuando las entidades buscan captar depósitos en un contexto de inflación persistente y políticas monetarias activas por parte del Banco Central de la República Argentina.

El ajuste de tasas se evidencia tanto en bancos tradicionales como en entidades digitales o regionales. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual del 26%, mientras que el Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco BBVA Argentina S.A. informan tasas de 23%. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. elevó su tasa a 24%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A. proponen rendimientos de 27% y 27,5% respectivamente. En la lista también figuran Banco Credicoop Cooperativo Limitado (25%), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (23,5%) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires (23%).