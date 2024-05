Plazo fijo: qué tasa pagan ahora los principales bancos y billeteras virtuales

Apenas una semana después del último recorte, el directorio del Banco Central dispuso reducir otra vez la tasa de política monetaria.

El ajuste a la baja de los rendimientos en pesos, el quinto desde que Javier Milei llegó al Gobierno, dejó a la tasa de política monetaria en el 50% nominal anual, 4,2% mensual, al considerar que la inflación se reduce de manera más rápida de lo esperado.

Esta tasa quedará aún más baja para el público minorista, pues los rendimientos de los plazos fijos y también de las cuentas remuneradas descenderán a una tasa real negativa respecto de la inflación esperada en los próximos doce meses.

En rigor, las subas o bajas las deciden las entidades porque desde marzo quedaron liberadas las subas. Ahora bien, ¿qué rendimiento darán los plazos fijos a partir de ahora? Todo dependerá justamente de la tasa de interés que ofrezcan los bancos luego de la decisión del BCRA.

Más allá de la libertad otorgada por el BCRA, los bancos tienden a seguir de cerca las fluctuaciones de la tasa de política monetaria. En esta oportunidad, como dicha tasa bajó 10 puntos, en genera les esperable que los bancos hagan lo mismo con las inversiones que ofrecen a sus clientes.

En ese contexto, por caso, Galicia subió 1 punto con respecto a la cifra anterior, a 51% de interés, y BBVA 10 puntos, a 57 por ciento. HSBC, por su parte, bajó su rendimiento 10 puntos, y ahora paga 39 por ciento.

Asimismo, existen otros casos en los que las tasas no se han movido, al menos hasta el momento. Es el caso del Banco Nación, Provincia y Macro, entre otros.

Así como los bancos están en pleno proceso de modificación de sus tasas de interés, las billeteras digitales hicieron lo propio en base a dos factores. Estas son las tasas hasta el momento:

Mercado Pago: 62,3% (antes era de72% anual)

Ualá: 64,94% (antes, 73,52% anual)

Naranja X: 63% con un tope de $400.000

Prex: 69,55%

Personal Pay: 67,8% anual (tiene rendimientos extra según distintos niveles: 10% más en Nivel 3, con consumos el mes anterior de más de$200.000; en nivel 2 es +7%, con consumos de al menos $80.000).

Si bien los rendimientos que ofrecen son menores a la inflación anual, se ubican en un nivel similar a la tasa de plazo fijo o incluso superior con el atractivo de que no es necesario inmovilizar el dinero durante determinado tiempo. No hay mínimo de permanencia. Y otorgan rendimientos diarios a través de un Fondo Común de Inversión (FCI) con rescate inmediato y de bajo riesgo. La excepción es Naranja X, la cual no utiliza estos fondos para remunerar las tenencias de sus usuarios.

Cabe destacar que estos rendimientos pueden variar periódicamente de acuerdo al aumento o caída de los instrumentos que componen los Fondos. Por eso y por los cambios impuestos por el BCRA, es aconsejable hacer un seguimiento diario de la evolución de las tasas para saber cuál es la inversión más efectiva en cada momento.