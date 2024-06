PMO Racing dominó con triunfos de Leonel Pernía y Rafael Suzuki

Velocitta marcó el poder de PMO Racing liderando las tres actividades del fin de semana que dieron puntos. El sábado comenzó con la pole de Pedro Cardoso y el domingo tuvo los triunfos de Leonel Pernía y Rafael Suzuki, el brasileño líder del Stock Car que se sumó al equipo a último momento.

La primera carrera del día tuvo en primera fila a Pernía y a Rodrigo Baptista. Cardoso, a pesar de haber hecho la pole, largaba desde el sexto lugar por la sanción que recibió la fecha pasada en Cascavel. El argentino aprovecho el primer cajón y con una buena largada pudo colocarse al frente del pelotón. Desde ahí, Pernía logró mantenerse al frente con una buena diferencia primero con Baptista y luego con Matías Rossi que terminó segundo. El último escalón del podio fue para Galid Osman que tuvo una dura batalla con su coterráneo del Honda Civic #3 de la Squadra Martino.

El trámite de la primera competencia fue bastante lineal. Lo único que modificó la competencia fue la salida del auto seguridad por el accidente de Fabián Yannantuoni que se quedó sin frenos cuando promediaba la cuarta vuelta.

Donde sí hubo variantes fue en la Copa Trophy donde Marcos Regadas había terminado primero pero luego fue sancionado con 20 segundos por toque a Thiago Vivacqua. Segundo terminó Enrique Maglione pero también le dieron 5 segundos aunque eso hizo que no varíe su posición porque el que ascendió al primer lugar fue Fabio Casagrande. En definitiva, el podio fue Casagrande, Maglione y Guilherme Reischl.

La grilla invertida en la carrera del mediodía trajo muchas variantes. En la largada, Regadas y Juan Manuel Casella se quedaron parados y los de la segunda aprovecharon para tomar la punta. Rafael Suzuki dobló la primera curva adelante y, al igual que Pernia, se mantuvo ahí hasta el final de la competencia.

Raphael Reis terminó segundo en pista y Juan Angel Rosso completó el podio. En esta carrera fue sancionado Galid Osman con diez segundos por un toque contra Rodrigo Baptista que luego abandonó.

Con estos resultados, el TCR South America Banco BRB tuvo cinco ganadores diferentes en lo que va del año. Rosso es líder del campeonato seguido por Cardoso a solo 5 puntos.

La próxima fecha será en el autódromo de Interlagos junto al FIA TCR World Tour el fin de semana del 20 y 21 de julio las entradas se encontrán a la venta a partir de este lunes a través del sitio SYMPLA.

DECLARACIONES

“Este fin de semana la pasé espectacular en un lugar increíble, sumando muchos puntos siendo los mejores del fin de semana. El equipo un trabajo impecable todo el PMO y muy feliz por todos los chicos que hacen un esfuerzo para viajar. Arrancamos rápidamente ganando en la categoría, agradecido obviamente a la categoría, al equipo y a todos los sponsors que hacen que hicieron posible que esté acá.”

Leonel Pernía

“Ha sido un buen fin de semana en el que conseguimos un podio importante en la primera carrera. En la segunda hice una buena largada porque se quedaron algunos parados. Pasé a varios y cuando llegué a la curva 2 no pude identificar quién me golpeó. Ya era tercero o cuarto y al final quedé en el séptimo lugar. Luego con ese toque perdí todas las posiciones que había conseguido, lo cual fue una pena, porque sin él hubiera sumado aún más puntos. Pero estoy contento con el objetivo de sumar muchos puntos, algo fundamental teniendo en cuenta el campeonato.”

Matías Rossi

“Fue un excelente domingo para la Copa Trophy, con una nueva victoria y buenos puntos en el campeonato. En general ha ido muy bien: he hecho la segunda mejor vuelta de la carrera y he ido rápido, incluso acercándome a Rossi y Pernía en la carrera 2. Pero tenemos que mejorar un poco nuestro sistema de frenos, que fue un problema durante todo el fin de semana. En la carrera 2 logré una buena vuelta, pero en la siguiente tuve que frenar para mantener los frenos funcionando. Luego alcancé a los competidores después de dos vueltas rápidas y en Caipirinha no hubo freno. ¡Tuve que tirar del freno de mano! Afortunadamente pudo regresar y salvar la carrera. Pero en general fue un buen fin de semana, con una victoria en el Trofeo y mucho aprendizaje para las próximas etapas.”

Marcos Regadas

“Hoy fue un día muy difícil. Sabíamos que la gestión de los frenos sería un problema e intentamos marcar un ritmo que hiciera que los frenos duraran. Resulta que durante los 30 minutos el ritmo fue muy bueno. Terminé sorprendido con el resultado del podio y estoy contento de haber llegado al final con el auto en buena forma.”

Juan Angel Rosso

“Estoy muy feliz de regresar a TCR y quiero agradecer a la PMO. El año pasado fue PMO Motorsport con Lynk & Co, este año PMO Racing con un Peugeot muy rápido. Quiero agradecer a Pablo Otero y Damián Fineschi por la oportunidad. Me encanta esta categoría y estoy muy feliz de ser parte de ella por segundo año. El nivel es muy alto y competitivo y al mismo tiempo el ambiente es excelente. Entonces estoy muy feliz. Celebremos la victoria de hoy. Fue una experiencia nueva con Peugeot, son diferentes con respecto a Lynk & Co y estoy muy contento por la rápida adaptación y por tener victorias con dos fabricantes diferentes.”

Rafael Suzuki

“Hoy hacía mucho calor y el auto sufrió mucho. La pista cambió mucho desde el entrenamiento hasta la carrera y sufrí un poco con la parte delantera. Desde la mitad hacia delante, la intención era mantenerse en pista y llegar al final para sumar puntos.”

Fabio Casagrande

“Fue un fin de semana positivo. Hemos conseguido buenos puntos y ha sido una pena ser penalizado en la segunda carrera, por un incidente del que creo que no soy culpable. Haremos un llamamiento para intentar salvar estos puntos, que son muy importantes para el campeonato. Eso es todo: para volver a competir por el título a final de año hay que ser muy constante y eso es lo que estamos intentando hacer.”

Galid Osman.