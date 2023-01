Policías armaron una fiesta clandestina en un centro municipal que debían cuidar

Ocurrió en Salta. Identificaron a la jefa de la división en la reunión. No había permiso para la fiesta.

Las imágenes de varios efectivos de policía llevando a cabo una fiesta nocturna en un puesto de control de la unidad de Bici-Policías, generó mucha polémica en la ciudad de Metán, Salta. Según reporta el portal Vía Szeta, en las fotografías se puede ver a oficiales de ambos sexos disfrutando de las instalaciones municipales, aparentemente, sin permiso alguno.

Entre los identificados está la jefa de la división Bici-Policías y un oficial vestido de mujer al borde de la pileta.

Según el medio local InfoSalta, el jefe del Departamento Relaciones Institucionales de la policía salteña, Miguel Velardez, dijo que se “elevó un informe a la Oficina de Asuntos internos solicitando iniciar actuaciones administrativas”.

El vocero de la fuerza dijo además que “se investiga si hubo o no fiesta clandestina, las actuaciones dan cuenta que posiblemente hubo una reunión no autorizada y es eso lo que se investiga”, y agregó que “se investiga si efectivamente una de las participantes fue la oficial que estaba a cargo de la Sección Protección de Espacios Recreativos y Turísticos, “bici policías”, no tiene un alto rango, pertenece a las primeras jerarquías”.

Las sanciones posibles a estos policías van desde días de arresto, ser relegados en el ascenso de jerarquías o ser segregados de la institución si la falta es muy grave.