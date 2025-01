"Poner sospechas sobre alguien es muy prematuro", sostuvo la fiscal

La fiscal de Esquel, Cecilia Bagnato, dio detalles de la investigación que se inició a partir del ataque en la estancia amancay, donde un incendio intencional ocurrido el sábado 18 de enero ocasionó importantes pérdidas.

En FM El Chubut, la fiscal subrayó que se encuentra esperando informes y resultados de pericias para tener líneas investigativas más definidas, enfatizando que en estos momentos "es muy pronto para decir o que recaigan sospechas sobre alguien" respecto al ataque.

"Estamos esperando informes pendientes, estamos investigando el caso, se están haciendo pericias y estamos haciendo entrevistas", detalló y subrayó que "poner sospechas sobre alguien es muy prematuro".

Si bien señaló que todo da cuenta que se trató de un ataque, la fiscal explicó que se están relevando las actuaciones para tener mayores definiciones. "Sabemos que es intencional", se limitó a señalar e insistió en que "necesito los informes para dar más precisiones y está trabajando en eso la Policía".

En este contexto, la fiscal Bagnato se refirió a un reciente comunicado de un grupo autodenominado mapuche y sentenció que "esos comunicados que hubo, reivindican, por lo que leí".

"Sabemos que estas comunidades existen, pero estamos investigando. Nosotros tenemos que investigar igual, es un indicio, pero no es que nos dice quiénes fue o no", señaló.

Si bien subrayó que "es una línea que no se descarta" (la participación de alguna comunidad originaria), acotó que "tenemos que tener pruebas; nosotros seguimos investigando y buscando pruebas objetivas que nos permitan avanzar hacia una prueba concreta".

"No podemos agarrar un comunicado de alguien que se dice autor; eso no esclarece nada. Da un indicio, pero no esclarece, tenemos que buscar evidencias concretas", reiteró.

Finalmente, reconoció la dificultad para poder lograr identificar a un autor concreto para avanzar una imputación del hecho. "Vamos, encontramos cómo se inició (el incendio), pero a veces es muy difícil probar la autoría. Podemos llegar a probar quiénes pasaron por el lugar, pero hay que probar la autoría; si no no hay forma de avanzar", cerró.