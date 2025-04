Popular cantante de cumbia contó que tiene HIV

El Villano les contó a sus seguidores que le diagnosticaron VIH. El cantante de cumbia hizo el anuncio con un video en sus redes sociales y les explicó a sus fanáticos cómo se sintió cuando recibió el resultado.

“No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien; porque siempre nos cuidamos”, expresó el músico en la grabación que publicó este lunes.

De esa manera, Jonathan Müller, conocido popularmente como El Villano, decidió contar públicamente el diagnóstico que recibió a sus 34 años. “Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví”, dijo en los primeros segundos de su video.

“Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me parara de hacerlo”, indicó el cantante de cumbia.

Sobre el motivo por el que decidió ir al médico, explicó: “Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”.

El Villano les dijo a sus seguidores que dio a conocer su diagnóstico porque quería que fuera público. “No es algo que me quiera guardar para mí. Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”, expresó.

“Todas esas cosas te llevan a la destrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado porque como cantante, como El Villano, siempre me vieron bien. Pero fui una persona que se destruyó”, dijo el músico que destacó su conexión con Dios y cómo la fe lo ayudó a salir de sus adicciones.

“Cuídense porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios porque cuando conectás él te guía”, reflexionó el cantante para transmitirles un mensaje a sus fanáticos. “No se vayan a poner tristes porque yo estoy superbien, siento que esto es una cicatriz que me voy a llevar de por vida. Hoy estoy mejor que nunca”, concluyó en su video.