Por ignorancia, una argentina tuvo que pagar una increíble suma en euros

“Multada en Europa”, fue la frase inicial que utilizó Juli Celsi, una influencer argentina, para comenzar el relato de una situación que vivió en un transporte público de Roma.

La joven indicó que debió abonar 54 euros (cerca de $43.000) “por no saber cómo pagar el bondi”. En su explicación, argumentó que tenía el pase para usar el colectivo y que todo se debió a un mal uso de la ticketera, la cual no sabía utilizar.

“Agarré el ticket y lo apoyaba así, como si fuera la SUBE acá en Argentina”, sostuvo Julieta. En su video precisó que el boleto costaba 1,50 euros y que ella apoyaba dicha tarjeta en un supuesto lector, pensando que así abonaría el pasaje.

“Un día se suben dos policías al bondi a chequear dos tickets y, obviamente, yo re confiada le doy el ticket y me dice ‘sí, pero no está validado’”, indicó.

Julieta se mostró sorprendida e intentó explicar en italiano lo que había sucedido. Sin embargo, nada de eso resultó: fue obligada a abonar una multa en ese mismo momento por no tener el boleto pago.

“A ellos no les importa nada”, dijo Julieta luego de explicar cómo se debía pagar el pasaje de manera correcta. Luego agregó: “Sacan el posnet, tarjeta de crédito, lo pagás y se van”.

En las imágenes, la joven exhibió una extensa factura que le fue entregada luego de pagar los 54 euros de multa: “Ni piedad tienen, eh”.

Julieta completó: “Les expliqué que no sabía cómo era, que me expliquen así lo pagaba. No les importó nada. Así que no sean como yo y pasen bien el ticket”.

Fuente: TN