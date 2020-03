Por incumplimientos de Provincia, el Servicio de Protección de Derechos solo atiende hasta las 12

En 2004 se firmó el convenio entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Gobierno provincial para darle forma al Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Desde entonces, los trabajadores protestan por los diversos incumplimientos por parte de Provincia ya que no se ha actualizado el convenio y cada vez queda muy atrasado a lo que ofrece el municipio.

Esto se agravó en el último tiempo por el pago escalonado y los diferentes incumplimientos del Gobierno provincial debido a la crisis en la que está sumergido Chubut desde julio del año pasado.

Por esa razón, los trabajadores comenzaron hace dos semanas una medida de fuerza que implica atender hasta las 12 y a partir de esa hora realizar asambleas permanentes.

Se aclaró que en el horario de 8 a 12 se atenderá normalmente debido a que se respetará el acuerdo con la Municipalidad, cuyas autoridades han cumplido con los pedidos de los trabajadores.

“Hay diferencias entre los trabajadores. La desigualdad es tremenda entre lo que cobra uno con respecto al otro. El estatuto municipal está más avanzado y está todo más cubierto en las comisiones de trabajo. En Provincia no. El profesional está cobrando lo que un empleado de base, que son los operadores. No tiene convenio colectivo; entonces se rige por el estatuto de la administración central y este problema viene de años”, sostuvieron desde el área en diálogo con El Patagónico.

Como todos los estatales, los empleados de la administración pública exigen el fin del pago escalonado y que la gestión de Mariano Arcioni abone lo adeudado en la paritaria salarial 2019, que incluye la cláusula gatillo, el IPC, meses de julio, agosto y septiembre a cobrar en octubre de 2019 y meses de octubre, noviembre y diciembre a cobrar en enero 2020.

También se exige las recategorizaciones de los profesionales y operadores y se suman otros pedidos como el pago a la dedicación funcional, que no está siendo liquidado para trabajadores.

“Hoy estamos pidiendo la recategorización de la parte profesional, donde solo se está pagando un plus y solamente se le ha modificado ese monto. Es ínfimo y nunca se actualizó. Estamos pidiendo los pases a planta permanente porque los pases a planta transitoria establecen un salario mínimo. En el Servicio tenemos una diferenciación de figuras y es muy desordenado. Tienen que reordenar todo esto”, consideraron.

“Hasta el día de hoy no hemos cobrado nuestros salarios. Mucha gente pertenece al tercer rango y prácticamente no va a cobrar en dos meses. Si sigue esta política no se va a sanar esta situación”, cuestionaron.