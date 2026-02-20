Por qué Carrefour frenó la venta de sus 700 sucursales en Argentina

La empresa había puesto en marcha a mediados de 2025 un proceso para encontrar comprador de su operación local. Qué sucedió.

El CEO global de Carrefour, Alexandre Bompard, confirmó que la empresa decidió pausar la venta de su operación en Argentina, por lo que hasta el momento no venderá las 700 sucursales que tiene a lo largo y ancho del país.

La empresa había puesto en marcha a mediados de 2025 un proceso para encontrar comprador de su operación local, como parte de un plan global para desprenderse de activos no prioritarios y concentrar inversiones en mercados clave. No obstante, luego de varios meses de conversaciones y análisis de propuestas, el CEO señaló que ninguna oferta alcanzó a reflejar el potencial de crecimiento y generación de valor que el grupo aún ve en Argentina.

Pero tras no recibir propuestas que cumplieran con las expectativas del directorio, la revisión del proceso ya concluyó y la firma enfocará sus esfuerzos en fortalecer el rendimiento del negocio en el país.

Los motivos que llevaron a frenar la venta de Carrefour

“La revisión ya ha concluido. Ahora tenemos dos tipos de países: los principales, a los que volvería, no volvería, y los otros tres países. En estos otros tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tienen”, comentó el directivo ante la consulta de la prensa tras presentar el plan 2030 de la compañía.

Acto seguido, el directivo global de la firma subrayó que la prioridad en la Argentina “es mejorar la actividad operativa” frente al naufragio de las conversaciones para venderla. Fuentes allegadas a la operación, que no terminó prosperando, indicaron que las ofertas para hacerse del control de la sede local no fueron satisfactorias para la empresa. “Tendremos una visión de activos muy dinámica”, concluyó Bompard.

Luego de haber completado la compra de las acciones minoritarias en la filial de Brasil, concretado el traspaso de las operaciones en Italia en diciembre y anunciado la venta de su subsidiaria en Rumania la semana pasada, Carrefour decidió enfocar sus operaciones en tres mercados principales: Francia, España y Brasil. En esos países, la compañía sostiene posiciones de liderazgo y busca aprovechar el margen para incrementar el valor generado.

En efecto, en el caso de Bélgica, Polonia y Argentina, agrupados bajo la categoría “Otros países” en los informes de la compañía, Carrefour implementará una administración flexible de sus activos. La orientación de las decisiones estará guiada por la búsqueda de mayor valor agregado.

La oferta de Francisco de Narváez no fue suficiente

La empresa de origen galo empezó a buscar un posible comprador a lo largo de 2025. Francisco de Narváez se perfilaba como el máximo candidato para adquirir la compañía, respaldado por el Grupo GDN, que posee el 60% de las acciones en manos del propio empresario y el 40% restante bajo control del fondo francés L Catterton. GDN, actual operador de la cadena Changomás tras la adquisición de las filiales locales de Walmart en 2020, cuenta con experiencia en la gestión de grandes superficies comerciales.

De Narváez había presentado una propuesta de USD 1.000 millones que contemplaba la integración de las sucursales, el mantenimiento de los 17.000 puestos de trabajo de Carrefour Argentina y la absorción de su 21% de participación en el mercado.

La operación abarcaba 700 locales distribuidos en diferentes formatos, entre los que se incluyen 80 hipermercados, 80 tiendas Market, 35 sucursales mayoristas y 450 locales Express. Adicionalmente, se incorporaba el Banco de Servicios Financieros, que funciona como entidad crediticia propia, presencia en 110 municipios y una plantilla de 17.000 empleados.

Finalmente, la compañía terminó desechando la oferta al considerarla insuficiente.