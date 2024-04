Por qué Flavia Palmiero denunció a Diego Maradona cuando fueron vecinos

La serie de Guillermo Coppola generó la difusión de distintos episodios que vivió en su vida el representante de Diego Maradona. En medio del furor que generó el programa, Flavia Palmiero recordó los problemas que tuvo con el exfutbolista cuando eran vecinos, entre ellos el incendio en la mansión en la que vivía en Barrio Parque.

En 1997, Diego Maradona jugaba en Boca Juniors y, debido a su gran fama, tenía problemas para movilizarse por la ciudad. En ese momento, le pidió un camión Scania a Coppola para evitar ser acosado por la prensa, tras su separación de Claudia Villafañe.

Tras dejar a su esposa, Diego optó por vivir en un barrio muy coqueto de la Ciudad de Buenos Aires y se mudó a Barrio Parque, a una impresionante mansión que supo ser de Mirtha Legrand, frente a la casa de Palmiero.

Los vecinos de este barrio top empezaron a molestarse por los daños que generaba su vehículo al pasar por la calle, ya que era demasiado grande para movilizarse por esa zona y rompía ramas de los árboles, dejándolas tiradas en el piso.

Diego Maradona también despertó la furia de Flavia Palmiero, que era su vecina de enfrente, por sus alocadas fiestas que generaban disturbios y ruidos molestos. Tras las reiteradas quejas, el exfutbolista se mudó en 2002, luego de un incendio que se convirtió en escándalo.

“Yo el día del incendio no estaba, pero se encontraba mi mamá y me llamó. Llegué a la noche y la verdad fue tremendo porque estaba el camión en la puerta y las llamas le pasaban cerca. Pero justo todo ese fin de semana no me encontraba en casa”, rememoró sobre ese episodio en diálogo con Gente.

“Con Maradona siempre tuvimos la mejor onda. De hecho, a Guillermo yo lo veía diariamente porque él iba varias veces, aunque a Diego casi nunca lo cruzaba”, reconoció Flavia Palmiero.

Luego de que la serie de Coppola retratara el incendio de esa noche, la actriz confesó que le molestaban los ruidos que generaba el exfutbolista. “Sobre la anécdota de los ruidos por los fuegos artificiales, te puedo contar que sí. Todas las noches él tiraba cohetes y yo un día que lo veo ahí a Coppola en la puerta y le digo, ¡ay, por fin! ¡No sé podía dormir! Ahí Guillermo me dice que se los escondían, pero él siempre los encontraba. Igualmente, siempre la mejor”, relató la expareja de Franco Macri luego de negar los rumores de pelea con Diego.