¿Por qué la música de Tini Stoessel está prohibida en las fiestas de la Selección?

En medio de los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre la cantante Tini Stoessel y el mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul, un detalle insólito ha salido a la luz: la música de la artista argentina no puede sonar en las fiestas del seleccionado que dirige Lionel Scaloni.

La revelación fue hecha por la panelista Majo Martino en Mañanísima, donde compartió detalles sorprendentes sobre las celebraciones de los futbolistas del seleccionado argentino. "Un dato, me contaron y es real, real… Tini, la música de Tini no puede sonar en ninguna fiesta de los jugadores de fútbol, de la Selección", expresó.

Según la panelista, esta decisión se debe al impacto emocional que las canciones de Tini tienen en De Paul, su expareja.

"Porque Rodrigo de Paul estuvo tan mal por ella que cuando están en plena joda y suena una triple T… ‘Por favor, saquen Tini’", reveló Martino sobre la petición de los compañeros de equipo de De Paul durante las fiestas.

La prohibición de la música de Tini en las celebraciones de la Selección Argentina responde a la sensibilidad de Rodrigo de Paul después de la ruptura con la cantante. La presencia de sus canciones evocaría recuerdos dolorosos y afectaría el ambiente festivo del equipo argentino.

PORQUE NO LA MENCIONARON

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Brasil, Rodrigo de Paul sorprendió a todos al lanzarle una fuerte dedicatoria a “una persona especial”. Y aunque el futbolista evitó dar nombres, todo el mundo asoció rápidamente el misterio a Tini Stoessel, ex pareja del campeón del mundo con quien estarían intentando reconciliarse.

Ahora, en Mañanisima, explicaron la razón detrás de la no mención del nombre de la cantante. Es que Diego Ramos, uno de los panelistas, compartió la información recibida: "Lo que me dicen es que ella está con problemas con sus padres, como que había algún tema con ellos… Para que este mensaje es como un guiño especial a Tini". Estefi Berardi agregó su perspectiva sobre el saludo del futbolista, señalando: "Si lo decís públicamente, y hablas de alguien especial que no nombras, claramente estás refiriéndote a alguien que es público".