¿Por qué no se conocen los nombres de los abusadores?

Tras conocerse la condena de A.E.O. por abusar sexualmente a un bebé, muchos lectores se preguntan por qué se tapa el rostro y no se da a conocer el nombre completo del abusador. No se informa para proteger al violador, sino a su víctima, más allá que lo prohíba o no la Ley.

Para tener una mejor comprensión sobre lo que dice la Ley con respecto hasta dónde periodísticamente se debe dar una información de esta naturaleza, y cuál es el motivo por el cual a veces, no se suministran los nombres y apellidos de los victimarios, se tiene que tener conocimiento que la ley prohíbe no sólo dar los nombres de los menores que aparecen como víctimas de este tipo de delitos, sino también cualquier otro dato que permita conocer por vía de su padre, la identidad de esos chicos.

Si se da el nombre del padre, se sabe quién es la hija/o. La ley prohíbe en este caso dar el nombre de los menores víctimas de delitos sexuales o todo aquel dato que permita identificarlos, por ejemplo, el nombre del acusado.

Eso es lo que dice la ley, pero, por otra parte, al margen de lo que la Ley diga, es de todo sentido común, que, aunque la ley no lo prohíba, dar el nombre del acusado, porque significa estigmatizar de por vida, no solamente en este caso a la víctima, sino a sus descendientes. Se trata de defender a la víctima, no al acusado. Porque la curiosidad de los vecinos, no puede significar que se estigmatice a una persona y se viole la ley.

Cuando una persona en la vía publica viola a una joven X, ahí si va a salir el nombre del violador, no de la chica. Cuando es un abuso interfamiliar, de lazos consanguíneos, del mismo apellido, nunca se da la información.

