Por qué relevaron al general Cejas

El relevo del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Agustín Humberto Cejas, a quien reemplaza su colega Guilermo Pereda, no tiene motivos políticos ni ideológicos, sino un episodio de su conducta personal.

Citando a no identificados “altos mandos castrenses”, el diario La Nación sostuvo que el relevo “es una decisión ordenada y meditada”, que no obedece a “ningún elemento desencadenante”. No que sea público, pero sí de conocimiento interno en el Ejército, en cuya intranet figura la resolución 2021-1282APN-JEMGE, por la cual Cejas designó a uno de sus hijos como oficinista contable en la Agregaduría Militar en Estados Unidos, con una remuneración de 6.700 dólares mensuales, a partir del 1° de septiembre de este año. Cejas junior tiene 28 años y su título más avanzado es el de perito mercantil. El actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, asumió su cargo tres semanas antes y le llevó un tiempo enterarse de esta buena noticia para la familia Cejas.

Dadas las razones personales del relevo de Cejas, no se prevé que sean inminentes reemplazos en las jefaturas de las otras Fuerzas Armadas.