El candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, se quejó por los dichos del libertario, quien aseguró más temprano que "el peso no puede valer ni excremento".

Los comentarios de este lunes a la mañana de Javier Milei, quien alentó a la población a salir de los plazos fijos en pesos y deslizó virar así hacia el dólar blue, le cayeron mal al postulante oficialista y también ministro de Economía, Sergio Massa. Después del mediodía, el titular del Palacio de Hacienda hizo una fuerte réplica al diputado nacional, y consideró que el libertario intenta ese tipo de dichos solo para ganar “un voto más”.

“Es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, se quejó Massa, quien aclaró que los depósitos están seguros.

“No vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero... La Argentina ya vivió 2001″, siguió en Gelatina el líder del Frente Renovador, que no obstante marcó que ese tipo de declaraciones en realidad no afectan al sistema porque a Milei “no le da la nafta” para tanto.

Así, el referente de Unión por la Patria incluso señaló que el libertario incurre en una contradicción porque al mismo tiempo se queja de que “el excedente de Leliqs funciona como un sobreapalancamiento del financiamiento”.

Más temprano, consultado en Radio Mitre por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos, el líder de La Libertad Avanza aseveró: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Por otra parte, convencido de que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue un “clavo” que dejó la administración macrista, Massa señaló que el “peor error” del exministro Martín Guzmán fue “admitir un programa inflacionario”.

Además, se mostró crítico de la gestión actual de Alberto Fernández. “Venimos de mucha frustración, este gobierno no dio respuesta en todo lo que tenía que dar después del fracaso de [Mauricio] Macri y eso genera frustración”, manifestó.

En tanto, destacó un futuro prometedor hacia adelante. “El año que viene, gane quien gane, la Argentina va a estar mejor; salvo que rompa el juguete”, afirmó el candidato oficialista, anclado en que habrá -según planteó- una revalorización de la moneda porque se terminará el gasoducto y existirán mayores exportaciones desde la minería; como así tampoco incidirá la sequía como este 2023. “Eso te va a dar fortaleza en el Banco Central”, indicó.