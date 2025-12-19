Visita este sábado al “Costero” por la última fecha del Clausura de la “B”. Rada Tilly, que visitará a Ciudadela, y Ferro, que tendrá libre, también estarán expectantes.

Portugués va por el ascenso en su visita a Stella Maris

Deportivo Portugués irá este sábado en busca del ascenso y la consagración en el torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Será cuando visite a Sella Maris en uno de los partidos que se jugarán a partir de las 16, por la 13ª y última fecha del certamen.

El partido, que se jugará en cancha del “Costero”, será controlado por Carlos Rujano. De ganar, el “Luso” habrá logrado el doble objetivo: campeón y ascenso a Primera.

Otro de los que lucha por el título, aunque ya tiene asegurado su lugar en la “A” es Rada Tilly, que visitará a Manantiales Behr de Ciudadela, con el oído puesto en lo que suceda en el barrio Stella Maris.

Es que si el “Aurinegro” gana, y Portugués cae, entonces, será Rada Tilly el que se quede con el campeonato. El arbitro del partido será Gabriel Jarpa.

Por su parte, Ferro, que tiene fecha libre, también estará pendiente de ambos juegos ya que en caso de que Portugués sea vencido y Rada Tilly no sume a tres, entonces será el elenco de Kilómetro 5 que logre el objetivo.

En esta fecha también jugarán San Martín-Talleres Juniors, Oeste Juniors-Caleta Córdova, Universitario-Nueva Generación y Comodoro FC-Deportivo Roca.

……………..

Programa de la 13ª fecha (última)

SABADO 20 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- San Martín vs Talleres Juniors.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: San Martín.

- Oeste Juniors vs Caleta Córdova.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: Oeste Jrs.

- Stella Maris vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Stella Maris.

- Universitario vs Nueva Generación.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: Castelli.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Rada Tilly.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: M. B. Ciudadela.

SABADO 20 (16:00 Primera – 18:00 Reserva)

- Comodoro FC vs Deportivo Roca.

Arbitro: Daniel Sosa.

Cancha: Comodoro FC.

Libre: Ferrocarril del Estado.