Preocupa el retraso del comienzo de obra del Azud del lago Fontana

El arribo del verano comenzó su cuenta regresiva y los cortes de agua para recuperar reservas serán más recurrentes de lo pensado. Allí es donde juega un papel importante la obra del Azud del lago Fontana.

El proyecto permitirá el control de crecidas y contribuirá en el abastecimiento regulado de agua en las localidades de Río Senguer, Río Mayo, Facundo, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.

El problema es que los trabajos no comenzaron debido a una falta de decisión del Ministerio de Obras Públicas de Nación y el Gobierno provincial de Chubut.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa CPC y ahora las autoridades municipales de las localidades que se beneficiarán temen que la firma del acta de inicio de obra se postergue hasta después de las elecciones de octubre.

DECISION

En diálogo con El Patagónico, el intendente electo de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, manifestó que la decisión final la tienen el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, y el gobernador Mariano Arcioni.

“El proyecto llegó a su etapa final y solo falta que se firme el inicio de obra. Ya está la empresa adjudicada. Tenemos todo”, subrayó.

Mongilardi sostuvo que entre la veda invernal y la veda electoral no queda mucho margen para comenzar con el proyecto. “Si no se firma esta semana vamos a tener que esperar hasta después de las elecciones porque no se va a poder avanzar”.

“La idea sería comenzar lo antes posible, porque la obra tiene un plazo más o menos de dos años. Y convengamos que estamos sujetos al clima de la zona, que muchas veces los trabajos se extienden por las bajas temperaturas. Es muy raro que una obra se acorte en el tiempo estimado porque el clima hace que los operarios puedan avanzar”, subrayó.

La falta de decisión por parte de las autoridades llevó al intendente electo de Alto Río Senguer a comunicarse con el Ministerio de Obras Públicas de Nación. “Tuve el atrevimiento de comunicarme con la secretaria privada del ministro Katopodis. Me atendieron muy amablemente y me informaron de la situación del proyecto, pero llegamos a la misma línea de que todo depende de la decisión del ministro y del gobernador”, subrayó.

Mongilardi no obtuvo mayores detalles de por qué no comenzaban los trabajos. “No me dijeron las razones por las que todavía estaba todo parado. Yo calculo que tiene que ver con un tema de fondos. Es la conclusión que puedo tener, porque es un proyecto que viene impulsado incluso desde el mismo Gobierno nacional, en sintonía con el provincial. Inclusive, este también es un proyecto impulsado por la provincia de Santa Cruz, porque a ellos les beneficia en el futuro”, informó.

ALIVIO PARA MILES DE PERSONAS

“Son siete localidades las que se verán beneficiadas. Incluso esto lleva a obras anexas que la provincia de Chubut ya ha empezado a desarrollar, que son el armado y la construcción de todas las compuertas a lo largo de la Cuenca del Senguer que están destinadas a tener un buen trabajo de regulación del recurso”, describió el jefe comunal electo de Alto Río Senguer.

Mongilardi también se comunicó con el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, quien le manifestó su preocupación por el retraso de la obra: “se comprometió a gestionar con el ministro para ver si teníamos novedades esta semana”.