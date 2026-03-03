El femenino lo dirigirán Matías Cornejo y Daiana Flores, mientras que el masculino, estará a cargo de Rodrigo López y Karla Figueroa.

Presentaron los cuerpos técnicos del handball, que se suma a los Epade

El último sábado por la mañana en el Hotel Touring Club de Trelew, se realizó una Asamblea de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa), a la cual fueron invitados los gerentes de Chubut Deportes Mariano Ferro (general) y Darío Figueroa (deportivo).

Durante el encuentro, se aprovechó la oportunidad para presentar a los cuerpos técnicos y coordinador general, que llevarán adelante los proyectos de selecciones chubutenses de handball, que este año debutarán en los Juegos Epade, que se llevarán a cabo del 17 al 23 de mayo, en Neuquén.

El equipo femenino estará comandado por Matías Cornejo y Daiana Condori Flores, mientras que el seleccionado masculino estará a cargo de Rodrigo López y Karla Figueroa. El coordinador provincial del handball será Pablo Maciel.

Asimismo, se acordó una agenda de trabajo en conjunto para la programación de concentraciones y encuentros para la puesta a punto de los equipos.

Tras las últimas reuniones llevadas adelante por los funcionarios que integran el Ente Patagónico del Deporte, se determinó que la disciplina de handball, pase a formar parte de la competenciay se sumará a las ya establecidas: atletismo, básquet, fútbol, natación, voley, judo y ciclismo mountain bike.