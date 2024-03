Primer festival de Kick Boxing Femenino en Comodoro

Con un fuerte apoyo de la Municipalidad, a través del Ente Comodoro Deportes, CFC Producciones presentó en conferencia de prensa la segunda edición del evento de kick boxing femenino “Ayohuma – Mujeres de Acero”, que cuenta con el aval del Consejo Mundial de Kick Boxing (WKC).

La velada, enmarcada en las actividades por el Mes de la Mujer Trabajadora, será este sábado 16 en las instalaciones del Gimnasio Municipal N° 1, y contará con la presencia de las mejores representantes de la Patagonia, entre ellas las comodorenses Pierina Segura, Yocelyn Balboa y Cinthia Guichapani.

La conferencia de prensa, realizada en el local comercial Lechuza Bowling, estuvo encabezada por el intendente Othar Macharashvili. Lo acompañaron el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Renata Hiller; el productor y promotor de CPC Producciones, Leonardo Moreno; el profesor y multicampeón de kick boxing, Darío Achaval; deportistas; y público en general.

En ese marco, el intendente destacó que “la organización de este deporte ha crecido en calidad, pertenencia y volumen, y ha demostrado que, con el trabajo serio y responsable, convocando a todos los actores, podemos seguir haciendo eventos de esta calidad”.

Subrayó que el festival de esa especialidad “ya es una marca, está consolidado y es un evento de las mujeres para demostrar que el kick boxing no es un deporte agresivo y violento, sino que es un deporte que involucra, forma y desarrolla. Cada una de ellas tiene un patrón de vida y escuchándolas expresaron la pasión, la fuerza y el norte que han marcado sus vidas junto al deporte”.

Por otro lado, Macharashvili sostuvo que “entre todos podemos hacer que el deporte crezca, en los momentos que estamos viviendo, donde las condiciones económicas no dan para el desarrollo, Comodoro Rivadavia viene hace años marcando que el deporte es política de Estado. Las instituciones hoy no van a ser abandonadas y tengan la seguridad que el Estado va a estar acompañando a todas estas instituciones, porque no vamos a permitir que bajen el nivel de desarrollo”.

El mandatario además resaltó que “es una política de Estado poner en valor el desarrollo de la mujer en este caso en el deporte, y el Estado va a estar acompañando a todas aquellas mujeres que transiten sus etapas para que tengan seguridad y confianza que vamos a estar siempre para acompañarlas a desarrollar no solamente el deporte, sino su carrera personal”.

WhatsApp Image 2024-03-15 at 10.15.50 AM (1).jpeg

La secretaria de la Mujer, Renata Hiller, repasó que hace 20 años “eran pocas las mujeres que entrenaban este deporte, pero en su momento hubo gente que confiaron en ellas y hoy están para competir. Las mujeres avanzamos, hay otras que nos acompañan y alientan, y creo que todas van a reconocer esa trayectoria”.

En esa línea, felicitó y alentó a las deportistas de kick boxing para que “continúen con este deporte muy hermoso para todos, de cuidar el cuerpo del otro, aprender, enseñar y darles la oportunidad a chicas que tal vez no podrían llegar si no es con el Estado presente, acompañando”.

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, puso en valor “el trabajo previo que permite que los eventos sean de jerarquía. Tenemos tres representantes femeninas que han hecho mucho para que el kick boxing se haya ganado ese espacio y respeto; es un orgullo total para quienes vivimos vinculados a la actividad deportiva”.

“Comodoro Rivadavia trabaja para todos y el Estado, en todo momento, va a tener que estar presente. Volvimos a demostrar que esto es un trabajo en equipo como el deporte lo demanda”, indicó el funcionario.

Esfuerzo y protagonistas exclusivas

El profesor y multicampeón de kick boxing, Darío Achaval, ponderó que “se armó un trabajo muy importante que van a ver el día sábado. Conozco la carrera de las tres chicas de las peleas de fondo, como también muchas de las chicas amateurs que están acá. Sé del esfuerzo que hacen y son merecedoras de este espacio, con un evento propio, que sean cien por ciento de ellas y se sientan todas protagonistas. Tenemos un Estado que acompaña en todos los ámbitos, le da a este evento mayor jerarquía y será una gran fiesta”.

WhatsApp Image 2024-03-15 at 10.15.51 AM.jpeg

Para concluir, la deportista Pierina Segura expresó que “estoy muy ansiosa y nerviosa, uno no puede dejar la pasión y desligarse de lo que a uno le gusta, sea pelear o entrenarse. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de volver a pelear otra vez en Comodoro. Me alejé mucho tiempo, pero ahora estoy disfrutando de esta súper etapa con mi familia que me apoya todos los días”.