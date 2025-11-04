El juez Diego Slupsky dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Leandro García Gómez, acusado de haber agredido y mantenido cautiva a la cantante. Además, se dictó un embargo por 15 millones de pesos sobre sus bienes.

Prisión preventiva al exnovio de Lourdez por privación ilegítima de la libertad

El juez Diego Slupsky ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez—, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas.

En el mismo fallo, el magistrado dispuso un embargo de 15 millones de pesos sobre los bienes del empresario, quien permanecerá detenido en la alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800.

“El procesado deberá informar, en un plazo de 72 horas desde que la resolución quede firme, si posee bienes susceptibles de embargo. En caso contrario, se ordenará su inhibición general de bienes”, señala la resolución judicial emitida este martes.