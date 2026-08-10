Proliferan baches entre Ramón Santos y Caleta Olivia

Las últimas lluvias, nevadas y escarcha aceleraron el deterioro del antiguo trazado de la Ruta Nacional 3 en ese tramo.

Hay sectores de la vía que une a Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia en donde la carpeta asfáltica presenta pronunciados y peligrosos baches, sobre todo en el carril de circulación norte-sur, los cuales obligan a conductores de vehículos livianos y pesados a desviarse hacia la mano contraria con el riesgo que eso representa cuando otros rodados circulan por la mano contraria.

Meses atrás, se realizó un precario mantenimiento e incluso se reforzaron los taludes en la zona de curvas del paraje La Lobería que habían sido socavados por marejadas, pero luego se sucedieron lluvias y jornadas de extremas temperaturas invernales causando numerosos despistes y varios vuelcos.

Esas condiciones climáticas, sumado al constante paso de camiones, motivaron el resquebrajamiento del pavimento. Cuando no con hondadas, se multiplican banquinas inestables y la aparición de más baches. Los nuevos son alrededor de 40, como los que observan en la imagen de este reporte periodístico.

Incluso se tornan dificultosos los cruces del antiguo trazado de la ruta con trayectos de la inconclusa autovía, siendo muestra de ello el enlace que existe en la zona de la denominada Playa Acinas, a unos 5 kilómetros al sur del límite interprovincial.