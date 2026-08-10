El Juzgado de Familia N° 2 de Comodoro Rivadavia y la Dirección General de Adopciones de Chubut abrieron una convocatoria nacional para personas interesadas en ofrecer un entorno familiar estable, afectuoso y comprometido. La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de octubre.

Convocatoria pública en Comodoro para la adopción de un adolescente de 16 años

El Juzgado de Familia N° 2 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Guillermina Sosa, junto con la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut, lanzó una convocatoria pública nacional para postulantes a guarda con fines adoptivos y/o referentes afectivos de un adolescente de 16 años.

La búsqueda está orientada a personas que puedan brindarle un entorno familiar estable, afectuoso y comprometido con sus necesidades particulares, donde pueda desarrollarse integralmente, fortalecer sus capacidades y adquirir nuevas habilidades.

Asimismo, se busca una familia o referentes que puedan acompañar y favorecer los avances alcanzados por el adolescente, respetando la continuidad de sus tratamientos de acuerdo con el modelo social de discapacidad.

Desde los organismos intervinientes señalaron que se trata de un joven alegre, a quien le gusta escuchar música y salir a caminar.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar de la convocatoria podrán presentar su postulación desde el 10 de agosto y hasta el 10 de octubre de 2026, indicando sus datos personales y de contacto.

Las inscripciones y consultas se reciben a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

La convocatoria tiene alcance nacional y busca encontrar personas dispuestas a asumir el compromiso de acompañar al adolescente y ofrecerle un espacio de cuidado, afecto y contención que favorezca su desarrollo integral.