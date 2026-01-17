"Prostitutas dominicanas": escándalo en obra teatral por una frase

El estreno de prensa de El Divorcio del Año, la nueva obra de José María Muscari, quedó envuelto en polémica luego de que Mimi Alvarado protagonizara un escándalo en plena función. El episodio ocurrió durante la presentación de la comedia protagonizada por Guillermina Valdés, Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rochi Igarzábal, cuando Mimi interrumpió escenas, hizo comentarios en voz alta y hasta miró reels y escuchó música en su celular mientras la obra se desarrollaba, generando incomodidad en el público, el elenco y el equipo.

Luego del escándalo, y visiblemente molesta, Alvarado dejó en claro que su reacción no fue una simple “nota de color” ni un exabrupto sin fundamento. “Que a mi país no lo toquen, y que no generalicen, y que tampoco me tilde de alcohólica. Yo lo que dije ahí, lo dije porque me salió, porque yo soy así. Pero yo levanto mi bandera en Argentina y en donde sea. No está bueno que digan prostitutas dominicanas, como que generalicen que son todas prostitutas. Sí, hay prostitutas, como hay prostitutas acá y en todos los países. Y obviamente que me sentí tocada como dominicana, obviamente. Y voy a hablar mucho más del tema sentenció Mimi.

onsultado por SQP (América TV) sobre lo ocurrido, Muscari aseguró que “lo viví normal, con el quilombo de Mimi, más o menos. Empecé a escuchar unos gritos raros al principio, durante la obra, pero bueno, como la obra es bastante controversial, es muy picante, a veces hay espectadores que contestan. Entonces, nada, lo tomé con naturalidad. Vi desde atrás que alguien le pidió, después de un par de gritos a esta persona que gritaba, que se calle. Al principio no la reconocí, no sabía que era Mimi, porque como estaba lleno de famosos yo no sabía quiénes estaban. Le mandé un mensaje a la asistente de dirección y le dije: ‘Me parece que en la sala hay alguien que está alcoholizado’. No sé si ella había tomado o esa es su personalidad”.

El director detalló que Mimi se sintió ofendida por un chiste sobre las dominicanas: “Ella creo que se susceptibilizó porque dijeron dominicana y ella como que, no sé, lo tomó como algo personal. Es una obra de teatro muy dura que habla del barro mediático, de cómo la gente da todo por un minuto de fama y cómo eso llega a afectar la salud mental de las personas y de quienes lo rodean. Por lo cual, que le pase eso con un chiste de la obra y que eso hoy se viralice y eso sea tema de atención en los programas, no me parece una casualidad, sino todo lo contrario, un paradigma”.