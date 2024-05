Punta Peligro: "lo que hizo Vialidad es un amontonamiento de tierra"

“Yo no tengo que andar pidiendo permiso ni preguntando a nadie si debo o no presentar una denuncia sobre algo que pone en riesgo la vida y patrimonio de la gente”, dijo el jefe de la comuna santacruceña como primera respuesta, entre otras, a un vocero del organismo vial que ex profeso no se identificó al formular declaraciones a una emisora radial de Caleta Olivia.

Por el contrario, Jorge Marcelo Soloaga dejó sentado que “es mil veces mejor que se haya actuado a partir de una denuncia urgente en conferencia de prensa y en la justicia federal sobre un posible episodio, que gracias a Dios no ocurrió, ya que estaban en riesgo vidas y patrimonio de la gente, dado que ello era inevitablemente probable”.

A mediados de esta semana, junto a otros dos referentes de la comuna, el arquitecto Pablo Fernández, Marcio Meira y un equipo de audiovisual, Soloaga se constituyó en el kilómetro 1.856 de la Ruta Nacional 3 (Punta Peligro).

Tras observar lo realizado por Vialidad Nacional, consideró que el trabajo que hizo el organismo vial es absolutamente precario, tildándolo de “un verdadero mamarracho porque además de colocarse simples tambores metálicos y algunos conos para señalizarlo, solo se amontonó tierra tipo greda de la zona para cubrir el impresionante socavón”.

Sostuvo que “lo realizado por Vialidad Nacional es un simple amontonamiento de material o tierra gredosa que, ante una intensa lluvia, presumo que ese sector volverá a representar otra situación de peligro”.

“En definitiva, si no se declara al sector y a la Ruta 3 en ‘emergencia vial’ de acuerdo a la presentación efectuada por el senador nacional, Carlos Linares, y la diputada Ana María Ianni, junto a otros diputados de todas las provincias patagónicas, y el gobierno nacional no dispone reiniciar la obra de la autovía, lo hecho aquí representa una falsa tranquilidad para hoy y tragedia para mañana”.

Finalmente, Soloaga dijo que el informe técnico sobre lo observado y las nuevas imágenes fotográficas, representativas de todo lo dicho, serán aportadas a la causa iniciada ante la Justicia Federal.