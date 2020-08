Puratich: "de este modo habrá más enfermos y muertos"

La masiva presencia de gente en las calles y espacios públicos, sin las medidas de prevención y compartiendo mate durante este fin de semana, activó las alarmas dentro del Ministerio de Salud de la provincia. El ministro Fabián Puratich volvió a reiterar el mensaje para la conciencia social de cada una de las personas.

En diálogo con Cadena Tiempo, el funcionario afirmó que el domingo “recibí muchos mensajes y la verdad es que uno ante estas situaciones tiene que buscar en qué falló porque no se ha tomado la consciencia que hay que tomar. Cuanto más se libera la situación, más riesgo de contagio y la única forma de protegernos es tener el tapabocas, distancia, no compartir utensilios, mate”, dijo el titular de la cartera social ante la gran cantidad de gente en las calles.

“Uno vio estas situaciones que se dieron en Playa Unión, la Laguna Chiquichano, en Puerto Madryn, Esquel, en todos lados y lamentablemente veo que hay un porcentaje de la población no llegamos con el mensaje. Vamos a reforzarlo, hay que cuidarse porque esto será un ida y vuelta permanente, y en esa ida y vuelta sufriremos las consecuencias de eso y vamos a tener más enfermos y como consecuencia muertos. Vamos a seguir abriendo actividades pero nos tenemos que cuidar porque esto, si no, no va a tener éxito”.

El ministro aclaró que “la gente pude caminar en los espacios públicos, pero no puede permanecer, tomando mate, estando estático. Se puede salir, pero sí respetar cuestiones mínimas, no utilizar los juegos. Salir sí, usar bicicleta, pero en movimiento. Fue un día difícil porque desde el Ministerio insistimos y sabemos que es la única forma de cuidarnos. Que cada uno se tiene que cuidar. Y si no enfrentaremos la pandemia de una forma más compleja”.

De este modo, sumó su voz crítica a la del intendente de Madryn, Gustavo Sastre, quien también reprochó la irresponsabilidad de algunos ciudadanos.