Puratich dijo que es posible el retorno del turismo a la comarca

Esta mañana, el ministro de Salud Fabian Puratich indicó que se avanza en planes preventivos diferenciados en las distintas regiones de la provincia, en este escenario fue consultado por la situación en la cordillera donde no hubo alarmas hasta el momento y se refirió a la actividad turística, no descartó su pronto retorno. “No lo vemos como algo imposible, pero sí hay que tomar muchos recaudos. Más allá de que el ski es un deporte individual, el tema es el uso de la ropa, el que la tiene no hay problema, pero en la mayoría de los casos se alquila en un comercio y no es que se lava después que se la saca una persona. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta”, analizó sobre la disciplina que se practica en los centro de montaña, en Chubut puntualmente en La Hoya.

De este modo, “la idea es evaluar la posibilidad de la actividad turística comarcal, no la circulación de toda la Provincia, pero incentivar las áreas comarcales. Seguramente en esta semana seguiremos avanzando”, adelantó.

Aunque, reconoció que “todavía no hemos visto protocolos de centros de ski- consideró que - es un deporte que podríamos habilitar, los deportes individuales no me preocupan, mientras estén bien organizados y no se habiliten las reuniones antes o después, como actividad no tendría muchas complicaciones para volver”.

En este sentido, remarcó que “es más difícil con los deportes colectivos de contacto, particularmente desde el Ministerio de Salud somos muy reticentes y seguramente serán las últimas disciplinas que se van habilitar”, advirtió sobre el fútbol, el rugby, el hockey o el básquet, entre otros.

EL FUTBOL TENDRA QUE ESPERAR

En cuanto, a la demanda permanente del retorno del fútbol, el ministro explicó: “hay cosas que no se pueden hacer porque se pone en riesgo al resto de la sociedad, quedo como el malo de la película, pero el Gobernador me dio la orden de cuidar a todos los habitantes de la Provincia”, cuestionó en relación a algunos partidos de fútbol que fueron observados en los últimos tiempos.

“Si todavía el fútbol profesional en el país, que tiene otros medios y controles, está discutiendo cuando podría volver, imagínese el fútbol barrial que no tiene ningún tipo de control y el contacto es directo, cualquiera podría tener la enfermedad y ni lo sabemos. Estamos poniendo en riesgo a toda una ciudad por jugar media hora al fútbol, me parece una locura”, fundamentó.