Qué dice la ordenanza que provocó polémica por los deliveries

El proyecto fue iniciativa del concejal oficialista Martín Luna, que viene del PRO y dicen que el enojo del intendente fue importante. La situación social de Trelew no es para tirar manteca al techo ni para poner condiciones extra de trabajo a un sector vulnerable.

No es que la nueva ordenanza haya sido mala en sí misma. El problema es el momento social y político. La norma indica, entre otros cambios, que se podrían sumar al reparto motocicletas de hasta 250 CC (hoy sólo podrían ser hasta 125 CC), cambios en las exigencias para la manipulación de alimentos (aunque no los tocan, los repartidores deben tener algunos conocimientos), y podrán usar mochilas, algo que la ordenanza actual que rige desde hace unos años, no contempla. También habría cambios sobre la actualidad de los vehículos que se pueden usar para reparto.

Tal parece que el concejal Luna habría omitido consultar a la mayor parte de los repartidores en las discusiones previas, y los deliveries protestaron, fueron a ver al intendente, y armaron una discusión importante.

La discusión no está zanjada. Desde que sancionó la norma la semana pasada, empezaron a correr 18 días que el Poder Ejecutivo tendrá para promulgarla, vetarla, o modificarla.

El trato entre el municipio y los deliveries viene desde la época de Adrián Maderna (2015-23). En esa gestión, los repartidores habrían conseguido que el municipio no les aplicase ningún control ni ordenanza de naturaleza alguna. No está claro si ahora pretenderían lo mismo. Algunos de los que defienden la nueva ordenanza le habrían planteado al intendente que probablemente algunos de estos trabajadores no llevarían sólo comida. Pero eso es un asunto penal, de seguridad/inseguridad que no se resuelve con ordenanzas municipales.

Por lo pronto se conformó una mesa de trabajo entre los repartidores y los funcionarios, a ver qué se hace con esta ordenanza, si hay modificaciones o no, y cuáles.

Fuente: El Chubut