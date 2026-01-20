La causa por la muerte de un hombre de 46 años en el barrio Valentina Sur continúa en etapa investigativa, mientras la atención se centra en la situación del hijo de la víctima, un adolescente de 15 años que intervino para defender a su madre en un contexto de violencia de género.

Qué pasará con el adolescente que mató a su padre al defender a su madre

Según confirmaron fuentes judiciales, el joven es no punible por su edad, por lo que no enfrenta cargos penales. El caso está siendo abordado por la Fiscalía de Delitos Juveniles, que analiza lo ocurrido bajo la hipótesis de legítima defensa, enmarcada en un episodio de violencia intrafamiliar.

Una intervención en contexto de violencia de género

De acuerdo a los testimonios recolectados hasta el momento, el hombre estaba agrediendo físicamente a su pareja cuando el adolescente intervino para auxiliarla. En ese contexto, el joven habría utilizado un arma blanca para detener la agresión. El hombre recibió varias heridas, principalmente en la espalda y el cuello, y murió como consecuencia de las lesiones y una importante pérdida de sangre.

El fiscal a cargo, Germán Martín, continúa con la recolección de pruebas y entrevistas, tanto a la mujer como a otras personas del entorno, mientras se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer con precisión las circunstancias de la muerte.

Situación legal del adolescente

Tras ser entrevistados por la Fiscalía, el adolescente quedó bajo el cuidado de su madre. El Régimen Penal Juvenil establece que los menores de 16 años son inimputables, por lo que no pueden ser sometidos a un proceso penal. En estos casos, intervienen los dispositivos de protección integral de derechos y no el sistema penal de adultos.

Luego del hecho, el joven fue trasladado inicialmente a la Comisaría 44, posteriormente atendido por lesiones en el centro de salud El Progreso y más tarde derivado a la Comisaría de la Niñez, conforme a los protocolos vigentes.

Desde la Policía indicaron que “todo apunta a que actuó al ver que su padre estaba agrediendo a su madre”, una línea que refuerza la hipótesis de legítima defensa y pone el foco en el contexto previo de violencia.

El abordaje del caso y la protección de la mujer

La Fiscalía dispuso que la mujer fuera examinada por el Cuerpo Médico Forense, en el marco de las actuaciones por violencia de género. Si bien no se registraban denuncias recientes en los sistemas oficiales, la mujer manifestó haber realizado una denuncia tiempo atrás que no prosperó, una situación frecuente en contextos de violencia sostenida.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal policial acudió a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Catanlil y Los Jilgueros, tras un llamado al 101. Al llegar al lugar, los efectivos constataron una situación de agresión física contra la mujer. El hombre fue asistido por la Policía y luego trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde se confirmó su fallecimiento.

Un caso que interpela al Estado

El episodio vuelve a poner en evidencia las consecuencias extremas de la violencia de género no abordada a tiempo, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acompañamiento a mujeres en situación de riesgo, y de garantizar dispositivos adecuados para niños, niñas y adolescentes que crecen en entornos atravesados por la violencia.

La investigación continúa, con el foco puesto no solo en esclarecer los hechos, sino también en garantizar la protección integral de la mujer y del adolescente involucrado.