¿Qué pasó entre Eliana Guercio y Antonela Roccuzzo?

La llegada de Eliana Guercio a la Argentina sacudió al mundo del espectáculo. La modelo acompañó a Sergio "Chiquito" Romero en su nueva etapa en Boca y desde que puso un pie el país generó polémica con sus declaraciones.

Ahora, la mediática brindó una entrevista con "Intrusos" y habló sobre su supuesto enfrentamiento con Antonela Roccuzzo, con quien se dijo durante el Mundial de Brasil en 2014 que la insultó luego de que la esposa de Lionel Messi le negara el saludo en un ascensor.

"Antonela es divina. Nunca me peleé con ella", afirmó Guercio luego de que uno de los panelistas del ciclo de espectáculos le preguntara sobre la versión de enfrentamiento.

Acto seguido recordó: "En un momento, Antonela me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: '¿Viste? Nos peleamos en el ascensor'. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: 'Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor'".

Para cerrar y terminar de desmentir aquel conflicto, Eliana elogió a Roccuzzo: "Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina".