Quedó inaugurado el Primer Provincial de Patín

En el Club Ingeniero Huergo, se lleva adelante el 1º torneo Provincial de la temporada, con la presencia de deportistas de todo Chubut.

El club de Patín Olas del Sur, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, está a cargo de la realización del Primer Torneo Provincial de Patín Artístico, competencia que se desarrolla en las instalaciones del Club Ingeniero Huergo.

El evento es el primer torneo competitivo y evaluativo del año 2026 de cara a los próximos torneos nacionales de la disciplina. Es fiscalizado por la Asociación Chubutense de Patín Artístico (ACPA), afiliada a la Confederación Argentina de Patín.

En esta oportunidad, Comodoro Rivadavia cuenta con la participación de los clubes; Deportivo Sarmiento, Patín Artístico CAFA, Academia de Patín Artístico Esquel, Escuela Municipal de Sarmiento Los Lagos, Del Sur (Com. Riv), Patín Artístico de Comisión de Actividades Infantiles, Escuela de Patín Artístico Vientos Patagónicos, Escuela de Patín Artístico Sueños sobre Ruedas y Olas del Sur.

Antonella Tiglio, referente del club de Patín Olas del Sur, agradeció el acompañamiento de las familias de las atletas, a los clubes que se hicieron presentes y autoridades.

“En especial a Sarmiento y Esquel, a los clubes de Comodoro por estar acá, presentes y a Comodoro Deportes por el apoyo de todos los años” reconoció Tiglio.

Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, reconoció a la Asociación Chubutense que “confió en Comodoro para hacer este primer torneo, a la Escuela Olas del Sur por aceptar el desafío de armar un certamen de estas características, que genera mucho trabajo y los quiero felicitar por eso. Felicitar a las deportistas por las puestas en escenas, que son cada vez mejores, por el crecimiento que está teniendo el patín en Comodoro y la provincia. Y agradecer a todos los padres que trabajan para esto también”.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 2.25.12 PM Foto: Prensa Comodoro Deportes.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 2.25.13 PM Foto: Prensa Comodoro Deportes.