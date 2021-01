Quién es el funcionario judicial denunciado por la concejal

El acusado es empleado judicial en la Oficina de Notificaciones de Trelew y jugador de básquet del club Huracán de la localidad del valle. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut le iniciará un sumario interno, más allá de las actuaciones de la Fiscalía de Trelew.

La concejal Carol Williams hizo la denuncia legal y luego dio detalles en Facebook para alarmar a la comunidad. Además contó que Dauw Otero la amenazó con divulgar videos íntimos.

La legisladora del Frente de Todos recordó que el abusador era un compañero de militancia la hostigó durante varios años y que hace pocas semanas la violó. En redes sociales dio los detalles del horror que le tocó vivir.

En su posteo comentó que sufrió casi seis años de violencia por parte de quien conoció en 2014, cuando tenía 20 años. En ese entonces "empezamos a estar juntos y yo empecé al mismo tiempo a militar en el mismo espacio que él; no duró el vínculo y se terminó".

Pero no fue el final, sino el inicio de un calvario para la legisladora.

Luego remarcó que en 2018, cuando cursaban juntos en la Universidad, fue víctima de maltrato en una clase, y cuando ella le dijo que iba a denunciarlo "él me amenazó con publicar un video y fotos íntimas que tiene de cuando estábamos juntos, y que si él se hundía yo me hundía con él. Yo tengo un hijo y la verdad es que en ese momento me asustó mucho y decidí ignorarlo e intentar llevarme bien para que no se enoje y publique esas cosas”.

El hecho más grave, según denuncia Williams, ocurrió este año, cuando fue a lo de unos amigos que salieron y los dejaron solos un momento, donde ella le dejó en claro que no quería estar con él; pero él "me llevo al sillón (él es enorme) y esta vez llegó más lejos y me penetró. Fueron segundos, no dejé de decirle que no, pero en ese momento le grité que salga y él salió asustado diciendo que lo perdone si me malinterpretó, a lo que le dije que yo le dije que no”.

La concejal afirmó que desde ese entonces "no pude dormir, mucho menos comer. Recién hoy tomé valor para denunciarlo después de hablar con amigos y familiares. Muchos ya saben porque les he contado situaciones con esta persona”.

Para cerrar, la edil afirmó que tuvo miedo por mucho tiempo, "pero cada vez es peor su nivel de violencia conmigo y no puedo dejar que siga impune y lastime a otra piba. Hoy al fin hablé, denuncié y les cuento para que no se repita, con miedo, sabiendo lo psicópata y vengativo que es, pero sin dudas de que es lo correcto”.