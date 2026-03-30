Quién es Soledad Palameta Miller, la científica argentina detenida en Brasil

La mujer de 36 años se encuentra detenida en Brasil acusada de robar material biológico de un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas.

El caso de la científica argentina detenida en Brasil ha generado un fuerte impacto en la comunidad académica internacional. Se trata de Soledad Palameta Miller, una rosarina de 36 años con una trayectoria de excelencia que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de sustraer material biológico de alta peligrosidad.

La mujer está acusada de robar material biológico de un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp).

Soledad Palameta Miller es doctora en Ciencias Farmacéuticas y graduada en Biotecnología por la Universidad de Rosario. Según la investigación, el material robado se encontraba en una instalación de nivel de bioseguridad NB3, una de las categorías más estrictas para el manejo de patógenos peligrosos.

Quién es Soledad Palameta Miller

Palameta Miller es una especialista de alto nivel en el campo de la biotecnología. Su formación comenzó en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se recibió de licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Farmacéuticas.

Tras mudarse a Brasil, consolidó su carrera en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), una de las instituciones más prestigiosas de la región, donde obtuvo un segundo doctorado y escaló hasta posiciones de liderazgo:

Cargo actual: Docente y coordinadora del Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria de la Unicamp.

Especialización: Experta en vigilancia epidemiológica y desarrollo de vacunas bajo el enfoque de "Una Salud" (integración de salud humana, animal y ambiental).

Experiencia crítica: En su perfil profesional destacaba su capacidad para manipular patógenos en niveles de bioseguridad NB2 y NB3, que incluyen cepas de alta peligrosidad como la influenza H1N1, H3N2 y H5N1.

Las acusaciones y la detención:

La científica fue detenida por la Policía Federal en San Pablo el pasado lunes, tras una denuncia de la propia universidad por la desaparición de muestras en un área de máxima seguridad. Los cargos que enfrenta son: robo y fraude procesal; y transporte indebido de material genéticamente modificado, violando protocolos internacionales de bioseguridad.

La defensa y el estado de la causa:

Tras pasar dos días detenida, la investigadora rosarina recuperó la libertad provisoria, aunque bajo medidas cautelares estrictas: tiene prohibido el ingreso a la universidad y no puede salir de Brasil mientras dure el proceso.

Su defensa sostiene una versión técnica: niegan que exista un "robo" con fines criminales o de tráfico. Argumentan que la científica trasladó las muestras a otras heladeras (algunas halladas en la Facultad de Ingeniería de Alimentos) para continuar con sus investigaciones personales ante la supuesta falta de un espacio adecuado propio.

La justicia también ha puesto la lupa sobre su esposo, Michael Edward Miller, mientras la Unicamp intenta determinar si el descarte de material en residuos comunes pudo haber representado un riesgo sanitario, aunque por el momento descartaron episodios de contaminación ambiental.