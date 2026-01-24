Quimsa despidió a Leandro Ramella

Así lo informó “La Fusión” a raíz de la situación deportiva por la que atraviesa el equipo en la Liga Nacional.

La Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero informó que Leandro Ramella no continuará al frente del plantel profesional.

La institución agradeció y valoró profundamente el trabajo realizado por el entrenador durante sus tres años en el club, período en el que se destacó por su profesionalismo, compromiso y respeto, y en el que logró la obtención de títulos tanto a nivel nacional como internacional. Desde la entidad santiagueña le desearon el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.

Según se informó oficialmente, la decisión fue tomada estrictamente en función de la situación deportiva actual del equipo, en el marco de la búsqueda de una nueva etapa para el proyecto deportivo del club.

Mientras la institución continúa trabajando en la planificación futura, el plantel quedará de manera interina a cargo de Guillermo "Lato" Santillán y Guillermo Maurino, quienes asumirán la conducción del equipo en lo inmediato. Desde Quimsa expresaron su confianza en la capacidad y el compromiso de ambos para afrontar este nuevo desafío.