Quimsa le dio otro golpe a Boca

Quimsa de Santiago del Estero le ganó este domingo a Boca Juniors -sufrió la cuarta derrota en fila- por 75-66 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en La Bombonerita, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Franco Anselmo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 25-20, 35-36 y 49-58.

Desde el inicio, la “Fusión” mostró una intensa actitud defensiva y supo controlar los momentos calientes del partido para imponerse en un escenario históricamente difícil. El peso ofensivo de Quimsa estuvo bien distribuido: Tyren Jhonson lideró con 17 puntos aportando dinamismo en el perímetro, mientras que Robinson lo secundó con 16, combinando efectividad y penetraciones claves que inclinaron la balanza para los santiagueños.

Por su parte, Boca luchó y encontró en Michael Smith a su máximo anotador con 14 unidades, aunque el esfuerzo no alcanzó para frenar el impulso visitante. El conjunto “Xeneize” buscó alternativas en ataque y ajustó defensivamente, pero Quimsa consiguió encontrar momentos de lucidez que le permitieron escaparse en el marcador cuando más apretado se ponía el juego.

Con este triunfo, Quimsa comienza su nueva etapa tras la salida de su entrenador principal.

En el ganador, que tuvo en el banco al DT Edgardo Santillán en lugar del despedido Leandro Ramella, se destacó el ala pívot Johnson, goleador del partido con 17 puntos y 9 rebotes.

Por su parte, Brandon Robinson lo escoltó con 16 tantos, 6 rebotes, 4 asistencias y una tapa; Sammie Freeman marcó 12 unidades y bajó 14 rebotes, mientras que Leonardo Lema aportó 12 puntos y tomó 8 rebotes.

Por el lado del “Xeneize”, Smith marcó 14 tantos, mientras que Martín Cuello anotó 13 unidades y Francisco Cáffaro terminó el juego con 11 tantos, 6 rebotes y una tapa.