Racing le ganó a Atlético Tucumán y está a uno de la punta

Racing Club superó este lunes 2-0 a Atlético Tucumán y se prendió de lleno en la pelea por el título del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, tras jugarse un partido de la 24ª fecha.

La Academia, como acostumbra, inició el partido con mucha intensidad, presionando al rival e inclinando el campo de juego a su favor. Y a los cinco minutos de juego logró abrir el marcador, cuando Carlos Lampe, en su intento por salir jugando, se quedó corto y allí estaba Enzo Copetti para aprovechar el error del arquero.

El conjunto de Avellaneda sostuvo su dominio durante el resto de la etapa inicial, aunque es cierto que le costó mantener la intensidad del comienzo. Con el transcurso del tiempo, el Decano se acomodó mejor en el encuentro, y a los 39', Mateo Coronel, tras una excelente jugada individual, definió apenas desviado al quedar mano a mano con Gabriel Arias.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde, el equipo local, al que el VAR previamente le había anulado el 2-0 por fuera de juego, finalmente consiguió estirar la diferencia antes del descanso: Eugenio Mena armó una pared con Copetti y, dentro del área, resolvió con un disparo de zurda cruzado, que no le dio chances a Lampe.

En el segundo tiempo, la visita esbozó un intento de reacción y a los 5’ casi descuenta, pero el travesaño le ahogó el grito a Bruno Bianchi, quien había ganado de cabeza después de un tiro de esquina.

De todos modos, pese a las variantes que introdujo Lucas Pusineri, los dirigidos por Fernando Gago, a diferencia de sus últimos cotejos, se defendieron con orden e inteligencia, y no sufrieron mayores sobresaltos para quedarse con la victoria.

Con este resultado, Racing alcanzó la línea de Atlético Tucumán: ambos suman 44 unidades y son los únicos dos escoltas de Boca Juniors, que debe 81 minutos contra Gimnasia y es el líder del certamen con 45 puntos.

Síntesis

Racing 2 / Atlético Tucumán 0

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Matías Rojas, Enzo Copetti y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles PT: 5’ Enzo Copetti (R), 43’ Eugenio Mena (R).

Cambios ST: 19’ Cristian Menéndez x Tesuri (AT) y Augusto Lotti x Ruiz Rodríguez (R), 23’ Carlos Alcaraz x Rojas (R) y Jonathan Galván x Vecchio (R), 29’ Ignacio Puch x Coronel (AT), 31’ Gabriel Hauche x Carbonero (R), 34’ Eugenio Isnaldo x Pereyra (AT), 37’ Edwin Cardona x Copetti (R), 38’ Jonathan Gómez x Piovi (R).

Amonestados: Copetti (R). Carrera, Bianchi, Thaller (AT).

Incidencias PT: 35’ el VAR le anuló un gol a Carbonero (R) por fuera de juego.

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Presidente Perón.